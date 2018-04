Loredana Lecciso/ Al Bano:“L’infarto? Anche colpa sua!”, la replica a Domenica Live?

Loredana Lecciso a Domenica Live? Possibile ospite di Barbara d'Urso per risponde in diretta alle accuse dell'ex compagno Al Bano Carrisi e le sue dichiarazioni al settimanale DiPiù.

15 aprile 2018 Valentina Gambino

Loredana Lecciso a Domenica Live

Al Bano Carrisi non è certamente uno che ingoia rospi e li manda giù in silenzio. Ecco perché, nell’ultimo numero del settimanale DiPiù – nonostante affermi di essere rispettato sulla questione – ha lanciato un dardo infuocato dopo l’altro all’ex compagna Loredana Lecciso. Lei, con molta probabilità sarà ospite di Domenica Live, in onda oggi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 13.55 con Barbara d’Urso. Ed infatti, proprio la ruspante conduttrice napoletana, ha confessato nel corso di venerdì, prima dei saluti di Pomeriggio 5, la possibilità di vedere la leccese in onda replicare al suo ex compagno che non ha perso tempo per rivelare altri dettagli riguardanti la loro rottura. Ribadendo ancora una volta l’estraneità di Romina Power sull’intera faccenda, l’attuale giudice di The Voice Of Italy svela la sua incompatibilità con la Lecciso. Di contro, conferma ancora una volta di averla lasciata per sempre. E mentre qualcuno sussurra che Loredana potrebbe già avere un altro, lui ha anche ribadito che invece nel suo cuore, non c’è assolutamente spazio per un nuovo amore.

Loredana Lecciso a Domenica Live: le accuse di Al Bano

Loredana Lecciso risponderà ad Al Bano Carrisi per le rime? A quanto pare, la leccese attualmente impegnata in teatro, prenderà un treno in direzione Milano e siederà di fronte a Barbara d’Urso, per potersi spiegare ancora una volta e rispondere al suo ex compagno che ha condiviso con lei oltre che 18 anni di amore, anche due figli. La Lecciso, negli scorsi giorni aveva già timidamente risposto al re di Cellino San Marco, scrivendo su Instagram: “Mi è stato insegnato che il bene che si fa deve essere dimenticato, anche quando non viene riconosciuto e, al contrario, viene tradito. Oggi mi sembra il più prezioso degli insegnamenti”. Il post, nasce inequivocabilmente in risposta ad Al Bano perché accompagnato proprio dalla copertina del settimanale diretto da Sandro Mayer che, mettendolo in copertina con l’ex moglie Romina Power, titola: “è la mia storia con Loredana Lecciso che mi ha fatto venire l’infarto”. A tal proposito, tra le pagine del giornale si legge: “io penso che questa incompatibilità di carattere possa essere stata anche la causa del mio infarto. Ma, sia chiaro, non sto accusando Loredana”.

Al Bano e Loredana Lecciso: “Ci vuole la parola fine!”

Quando Al Bano si stava riprendendo dall’infarto, pare che Loredana Lecciso abbia fatto una cosa che l’avrebbe fatto molto arrabbiare: “Ha fatto una cosa che mi ha dato molto fastidio: si è scattata una foto con me, convalescente, mentre ci davamo un bacio, e l’ha postata su internet. Ma io dico: perché? È un fatto privato, non mostrarlo in giro!”, specifica il cantante. A questo punto, vedremo se nella sua intervista con Barbara d’Urso durante Domenica Live, la bionda spiegherà anche questa nuova ripicca da parte del suo ex compagno. Poi il cantante, insinua anche un dubbio: “Volete sapere se Loredana ha un altro? Dovete chiederlo a lei, non a me. Quanto a me, lo giuro sui miei figli: non c’è nessun’altra”. Successivamente, anche un richiamo alla querela fatta a Romina: “Fatti loro!”, esordisce. Dopo tanti anni d’amore e due figli, Carrisi ha perfino specificato di non vedere la sua ex compagna da circa due mesi e mezzo. “Tra Loredana e me ci vuole la parola “fine”, con un bel punto esclamativo!”, conclude. A questo punto, non vediamo l’ora di scoprire cosa dirà la Lecciso ospite questo pomeriggio della ruspante conduttrice napoletana.

