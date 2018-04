Lorella Cuccarini/ Torna in tv dopo con un nuovo look: piacerà sl pubblico? (Che tempo che fa)

Lorella Cuccarini, torna in televisione nel salotto di Fabio Fazio su Rai Uno dopo il grandissimo successo ottenuto a teatro insieme al collega Giampiero Ingrassia. (Che tempo che fa)

Lorella Cuccarini a Che tempo che fa

Lorella Cuccarini è ritornata in teatro grazie allo spettacolo di Michele Pignotta, dal titolo Non mi hai più detto ti amo. Al fianco di Giampiero Ingrassia, la coppia ha già affrontato 60 spettacoli e tanti sold out, in oltre un anno di calendari nei teatri italiani. Fino al prossimo 22 aprile saranno al Teatro Manzoni di Milano, ma i fan di Lorella Cuccarini non dovranno attenderla così tanto prima di rivederla in tv. La regina dello spettacolo sarà infatti fra gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, domenica 15 aprile 2018. La vedremo tuttavia senza il suo attuale compagno di palcoscenico, pronta a parlare della sua nuova avventura teatrale e non solo. Il rapporto con Ingrassia è di sicuro importante per la conduttrice e attrice, grazie ad oltre vent'anni di conoscenza ed all'avventura precedente con il musical Grease. La loro energia e sinergia è stata visibile anche nella recente intervista a Radio Montecarlo, dove fra risate e prese in giro, la Cuccarini e Ingrassia hanno svelato che le prossime date dello spettacolo teatrale impegneranno Bari, Torino e Napoli prima dell'estate. I due protagonisti inoltre ritorneranno anche per la stagione invernale, con tappe tutte ancora da decidere.

CUORE GIALLOROSSO, CONTRO IL BARCELLONA

La simpatia e la personalità frizzante di Lorella Cuccarini le hanno permesso in tanti anni di successi nel mondo dello spettacolo di conquistare il pubblico italiano. Tratti del suo carattere visibili persino nei post su social, dove ama condividere le risate con i suoi fan. In uno degli ultimi post su Instagram, la Cuccarini ha infatti scanzonato il Barcellona per via della recente sconfitta contro la Roma in Champions League: una risata che ha voluto sottolineare con un divertente video con i Minions, i personaggi della saga Cattivissimo Me ideati da Sergio Pablos. E non solo, perché nei giorni precedenti l'icona italiana della tv ha voluto condividere con i followers la propria nuova acconciatura, sottolineando di essere addirittura dimagrita di tre etti. Merito della nuova chioma con cui ha accorciato di qualche centimetro la sua nota capigliatura extra lunga ed del nuovo look con cui si prepara ad affrontare la primavera 2018.

