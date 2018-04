Marco Carta/ Da Amici al successo: "ho divorato il palco" (Domenica In)

Marco Carta, da Amici al successo fino alla vittoria del Festival di Sanremo: il cantante sardo, ospite di Domenica In, ricorda il suo primo concerto e il cane Ettore.

15 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Marco Carta

Grande notizia per i fans di Marco Carta. Il cantante sardo torna in tv come ospite di Cristina Parodi. Ospite della puntata odierna di Domenica In, Marco Carta è pronto a regalare nuove gioie ai suoi fans. Il cantante, infatti, si esibirà su alcuni dei suoi più grandi successi come “La forza mia” e “Finiremo per volerci bene”. Sono passati ormai dieci anni da quando Marco Carta vinceva Amici di Maria De Filippi. Da quel momento, l’artista ha continuato a cantare arrivando anche a vincere il Festival di Sanremo nel 2009 con il brano “La forza mia”. All’attivo ha sei album in studio e, nel corso della sua carriera decennale, ha portato a casa diversi riconoscimenti grazie al sostegno dei suoi fans che, dopo averlo conosciuto nel talent show di Maria De Filippi, non l’hanno mai lasciato solo. Proprio ai fans ha dedicato uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. “Il primo concerto della mia vita… Avevo le gambe che mi tremavano, avevo paura e speravo ci fosse poca gente. Mi ricordo ancora la sensazione di inadeguatezza... poi sono entrato in scena, non sapevo come ma istintivamente mi sono divorato quel palco, proprio come un leone con la sua preda… non sapevo neanche cosa stessi facendo ma era naturale. Tutto questo per dirvi che il 30 Aprile, la data 1 del tour riparte proprio da Nuoro, sperando che mi porti fortuna come qualche anno fa!”, ha scritto su Instagram.

MARCO CARTA, IL DOLORE PER LA PERDITA DI ETTORE

Oltre alla musica, Marco Carta ha un grandissimo amore per i cani. Il cantante sardo ha perso da poco il suo adorato cagnolino Ettore a cui ha voluto dedicare delle bellissime parole sui social. Legatissimo al suo cane, Marco Carta non nasconde il dolore provato per la sua scomparsa. “Anche se sto bene non smetto di sognarti la notte, di pensarti durante il giorno sento mancare il tuo sguardo che non mi perdeva mai di vista.. neanche quando mi facevo la doccia. Continuo a pensare che sei stato il cane più speciale che abbia avuto, intelligenza fuori serie, acuto e sensibile. Sono sicuro che ci rincontreremo Ettore. Nel frattempo attingerò dalla memoria tutti i regali che mi hai fatto”, ha scritto il cantante sardo che è pronto a fare ciò che lo fa sentire più felice, ovvero cantare.

