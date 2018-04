Nadia Toffa torna a Le Iene/ Video: “Mi sono ricaricata e oggi vesto verde speranza!”

Nadia Toffa torna a Le Iene, video. “Mi sono ricaricata e oggi vesto verde speranza!”, ha raccontato la conduttrice e inviata del programma. E il pubblico l'ha accolta calorosamente

15 aprile 2018 Silvana Palazzo

Nadia Toffa torna a Le Iene

Nadia Toffa è tornata a Le Iene: la giornalista bresciana è dietro al bancone con Nicola Savino e Matteo Viviani per condurre la nuova puntata. L'assenza di domenica scorsa aveva fatto preoccupare telespettatori e fan, motivo per il quale è intervenuta sui social per spiegare che aveva bisogno di sottoporsi a delle cure. La battaglia contro il tumore prosegue e da brava guerriera Nadia Toffa prosegue le terapie che i medici le consigliano. La Toffa comunque ha rassicurato tutti anche nell'apertura del programma: «Sto bene, sto bene...». Poi dopo il primo servizio ha spiegato: «Mi sono ricaricata, ma mi siete mancati un sacco, anche se sono mancata per una sola domenica. È stato comunque bello vedervi da casa». I colleghi l'hanno poi presa in giro per il look di oggi: Nadia ha infatti optato per un completo verde. «Come mi vedi? Dai, ho avuto del tempo libero...». Savino e Viviani però continuano a prenderla in giro: «Dai, è un verde speranza».

NADIA TOFFA TORNA A LE IENE

Nadia Toffa si gode gli applausi del pubblico de Le Iene. Nell'intro della puntata di oggi Nicola Savino e Matteo Viviani hanno annunciato il ritorno della collega e appena hanno fatto il suo nome il pubblico in studio è esploso in un fragoroso applauso. La scena è stata ripresa anche dalla pagina stessa del programma, che ha poi ripreso la reazione della giornalista, visibilmente colpita. Qualche secondo prima aveva parlato nella diretta Facebook: «Sono quasi pronta», aveva annunciato. E quando le fanno notare il colore del suo completo risponde: «Oggi sono molto vitaminica». Non sono mancati altri retroscena: quando ha parlato della sua settimana senza Le Iene, è intervenuto Nicola Savino con una rivelazione curiosa. «Io e la Toffa abbiamo fatto un'irruzione al concerto di Jovanotti», ha spiegato Savino.

© Riproduzione Riservata.