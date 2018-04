Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti 15 aprile: bombardamenti in Siria e situazione politica in Italia

Non è l'arena, anticipazioni e ospiti 15 aprile: Massimo Giletti affronta la crisi in Siria e l'attuale situazione politica in Italia dopo il secondo giro di consultazioni.

15 aprile 2018 Emanuela Longo

Massimo Giletti, Non è l'Arena

Questa sera, domenica 15 aprile 2018, si rinnova il tradizionale appuntamento settimanale all'insegna di Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti su La7. Il programma torna puntuale alle ore 20:30 con diversi ospiti in studio, i quali interverranno sul dibattito relativo ai vari argomenti che saranno affrontati. Al centro della nuova puntata ci sarà l'attuale situazione in Siria dopo i bombardamenti da parte di Stati Uniti e dei suoi alleati, Francia ed Inghilterra. Quali ripercussioni avrà sugli equilibri internazionali? Si continuerà poi a parlare dell'attuale situazione politica italiana ancora caratterizzata da un vero e proprio stallo del Governo al termine del secondo giro di consultazioni con il presidente Sergio Mattarella. Serata ricchissima, quella di stasera con Giletti, in quanto si parlerà anche di inchieste sulla mafia, sul calcio "marcio" e sui vitalizi, soprattutto dopo quanto accaduto nella passata puntata, in seguito allo scontro con Italo Bocchino. A proposito di calcio, a Non è l'Arena sarà aggiunto un nuovo tassello nell'inchiesta sui pagamenti per l’ingresso dei giovani calciatori nei club professionistici.

GLI OSPITI DELLA PUNTATA

Dopo il furibondo battibecco telefonico avuto tra il padrone di casa di Non è l'Arena e Bocchino sul tema dei vitalizi, quest'ultimo aveva chiesto di essere invitato per un confronto. A quanto pare però Giletti non ci avrebbe neppure pensato e nella rosa degli ospiti di stasera troveremo invece il generale Vincenzo Camporini, vicepresidente dell’Istituto Affari Internazionali; Guido Crosetto (FDI), i giornalisti Alan Friedman e Corrado Formigli. Ed ancora, dibatteranno con Massimo Giletti anche Antonio Di Pietro, Nunzia De Girolamo (FI), Carla Cantone (PD), la giornalista Luisella Costamagna e Raffaello Lupi, docente di diritto tributario all'Università di Roma Tor Vergata. La puntata, come sempre, potrà essere seguita anche in streaming sul sito di La7. Non è l'Arena, settimana dopo settimana, continua a collezionare ottimi risultati anche in termini di ascolti, stazionandosi sempre sopra il milione di telespettatori.

