Oroscopo Paolo Fox: classifica della settimana 15-20 aprile/ Toro buone notizie, Gemelli attenzione in amore

15 aprile 2018 Matteo Fantozzi

OROSCOPO DI PAOLO FOX 15-20 APRILE: A DIPIÙ TV

Paolo Fox ci svela le previsioni del suo Oroscopo e stelle che impegneranno il cielo di questa settimana. Lo spazio dedicato all'astrologo su DipiùTV regala infatti un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati degli astri e ancora di più ai quattro segni che hanno conquistato cinque stelline vincenti: Toro, Gemelli, Vergine e Pesci. I nati del Toro infatti potrebbero ricevere buone notizie martedì, forse un nuovo amore. Attenzione però alle polemiche. Le coppie devono invece fermarsi a riflettere per capire che cosa non funziona. Alcuni nati del segno potrebbero fare scelte drastiche, ma il consiglio è di attendere. Dopo mesi di forti spese, qualcuno potrebbe ricevere entrate extra: economia in risalita.

I single del Gemelli potrebbero fare nuovi incontri grazie a Venere nel segno. Le coppie possono invece affrontare delle discussioni, meglio agire con calma. Il lavoro impegna molto e qualcuno potrebbe scegliere anche di guardare altrove. Venere favorisce i single della Vergine, ma molti potrebbero pensare solo al lavoro. Il Sole nel segno permettere di recuperare anche per quanto riguarda i sentimenti. Le coppia possono ritrovare forza, soprattutto se in passato ci sono state divisioni. Pazienza invece con Pesci e Sagittario. Il lavoro vedrà la Vergine forte e piena di idee: in arrivo buone notizie. I single dei Pesci devono rimboccarsi le maniche in campo sentimentale: intrigante il fine settimana, ritornano le emozioni. Le coppie possono invece superare le crisi passate, a meno che non siano gravi. Successo in arrivo sul fronte lavoro: favoriti i commercianti che pensano a nuove acquisizioni.

BILANCIA CONCENTRATO SULL'AMORE, SEGNI AL TOP

Oroscopo di Paolo Fox e previsioni: un'unione perfetta per gli amanti delle stelle. Il settimanale DipiùTV ci ha svelato il pensiero dell'astrologo in merito ai tre segni che troviamo in posizione vincente: Bilancia, Scorpione e Capricorno hanno conquistato infatti quattro stelline. I single della Bilancia possono iniziare a parlare di sentimenti, mentre chi ha stretto un legame da poco farebbe bene a non rivangare il passato. Le coppie possono guardare al futuro con positività, anche se il tempo è sempre poco e si potrebbero avere spese impreviste. Il lavoro desta invece qualche preoccupazione a causa di Saturno in opposizione: i risultati arriveranno per chi non smetterà di impegnarsi. I single dello Scorpione sono polemici e rischiano di discutere con il partner. Attenzione ai tradimenti. Venere è in opposizione e potrebbe regalare degli incontri, tuttavia passeggeri per il mese di aprile. Anche se i conflitti continueranno ad esserci, le coppie possono contare su una maggiore serenità.

Alcuni vorrebbero lasciar perdere tutto, ma meglio non arrendersi. Chi è in attesa di definire un accordo non deve rinunciare proprio ora. I prossimi mesi saranno vincenti ed inizieranno ad arrivare i risultati sperati negli ultimi due anni. Venere sarà ancora in posizione favorevole per i single del Capricorno, che sono pronti ad essere più generosi. Rivitalizzate anche le relazioni più recenti ed in arrivo eventi importanti. Chi ama la solitudine farebbe meglio a cambiare. Le coppie possono cercare un recupero grazie alle stelle positive, anche se c'è stata uan crisi importante. Le unioni storiche potrebbero spingere verso scelte significative. Il Cielo sembra promettente anche per quanto riguarda il lavoro. Alle spalle i mesi più difficili, ora si punta in alto.

GEMELLI PRUDENZA NECESSARIA, SEGNI IN CALO

In discesa Ariete, Cancro e Leone, che conquistano tre stelline, mentre Sagittario e Acquario ne registrano solo due. I single dell'Ariete possono proseguire le relazioni nate lo scorso marzo. Il Sole è ancora nel segno e questo vuol dire passione, innamoramenti. Le coppie che si sono lasciate non devono cercare la strada del recupero. Qualcuno potrebbe trovare nuovi interessi. Impegno e fatica al lavoro, con cambiamenti in arrivo. Notizie in arrivo a fine mese. I single del Cancro possono muoversi, ma con cautela. Si ritorna ad essere positivi. Anche le coppie possono recuperare le tensioni recenti. Attenzione però al malessere in corso con Ariete e Capricorno, forse per via di incomprensioni. Accordi favoriti per il lavoro, cautela negli affari con Capricorno e Pesci. Il Leone che sogna l'amore può contare su Sole e Mercurio in buon aspetto. L'impegno premia chi vuole davvero trovare un nuovo partner. Le coppie che hanno vissuto dei problemi potrebbero vedere la situazione complicarsi ancora di più. Chi pensierà alla separazione farà bene. Si prepara un periodo vincente sul lavoro, che vedrà l'estate regalare premi significativi. Avvantaggiati i giovani che sanno agire in fretta. La chiarezza deve essere il cavallo di battaglia dei single del Sagittario.

Prudenza nelle relazioni con i Gemelli, avvantaggiati invece i viaggi. Le coppie possono vivere degli scossoni a causa della poca pazienza a disposizione. Faticherà chi deve risolvere incomprensioni precedenti. Massima cautela per la seconda metà della settimana, soprattutto per decisioni e incontri. Qualcuno potrebbe ricevere delle proposte per fare un cambiamento. I single dell'Acquario sono nervosi e questo sfocia nelle relazioni. Nessuna novità all'orizzonte per quanto riguara i sentimenti. Le coppie potrebbero litigare, ma se l'obbiettivo è mantenere il legame, è meglio evitare. Rinviati i progetti di coppia, forse per problemi economici. Anche se si potrebbero fare richieste di aumenti sul lavoro, potrebbe risolversi tutto in nulla di fatto. Il fine settimana sarà favorevole per chi deve affrontare una persona importante.

