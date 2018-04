PAOLA BARALE/ Ritorno di fiamma con Raz Degan o nuovo fidanzato? (Domenica In)

Paola Barale ospite di Domenica In: con Cristina Parodi parlerà anche di Make Cup Cake, il suo nuovo progetto web. Lunedì ospite anche a Che fuori tempo che fa da Fabio Fazio

Paola Barale a Domenica In

PAOLA BARALE, NUOVA AVVENTURA CON MAKE CUP CAKE

Una Paola Barale più impegnata che mai a promuovere Make Cup Cake, il suo nuovo progetto web che la vedrà unirsi a Cristina Bugatty. Le due blonde protagoniste si sono ritrovate a percorrere gli impervi sentieri di Pechino Express nel 2015 e ora a tre anni di distanza sono pronte a gettarsi a capofitto in una nuova avventura. Della web serie si parlerà certamente nel salotto di Domenica In, dove la Barale sarà protagonista di un'intervista cuore a cuore con Cristina Parodi. In Make Cup Cake la Barale si cimenterà con la difficile gestione di un Make Cup Cake Corner. Non tutti i ruoli, però, sono già coperti. Nello specifico Paola e Cristina Bugatty sono alla ricerca di Matteo, il personaggio che verrà assegnato a un professionista della recitazione che saprà soddisfare i requisiti richiesti. Sarà infatti un personaggio chiave, come sottolinea l'annuncio riportato da Blogo, ma molto distante dalla Barale. Il Matteo di cui si parla dovrà infatti essere una versione maschile della Bugatti. Di questa sua nuova impresa online si parlerà nuovamente lunedì sera a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio sempre su Rai Uno.

NESSUN RITORNO DI FIAMMA CON RAZ DEGAN

Nessun fidanzato all'orizzonte per Paola Barale. L'ex compagna di Raz Degan ha smentito più volte che l'ex coppia fosse impegnata a rivivere un ritorno di fiamma. E questo nonostante sia volata in Honduras per sostenere il modello all'Isola dei Famosi nell'edizione dell'anno scorso. La Barale sembra aver chiuso le porte all'amore, forse per le troppe scottature, ed è più che impegnata a riprendere in mano le redini della sua carriera professionale. Anche Raz Degan del resto è impegnato altrove, immerso nel suo mondo, lo stesso che ha condiviso con i telespettatori durante la sua esperienza nel reality. Ed è proprio per questo che negli ultimi giorni ha voluto sottolineare in un post che 'Non tutte le isole sono uguali', corredando il tutto con una foto che lo ritrae nei momenti d'oro del programma. L'ex coppia è quindi divisa anche nella vita quotidiana e nel modo in cui gestisce la propria routine.

