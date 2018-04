Paola Ferrari / La giornalista sportiva cucinerà da casa con Benedetta Parodi (Domenica In)

La giornalista Paola Ferrari è finita senza volere al centro delle recenti polemiche dovute al match fra Juventus e Real Madrid. Un contesto che ha fatto esplodere di rabbia Gianluigi Buffon e che ha provocato non poche contestazioni sui social per via di alcune frasi dette con fin troppo forza. Anche la Ferrari non è stata esente dalla gogna su internet, come ha rivelato a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. La giornalista infatti ha deciso di difendere il portiere bianconero, dato che anche se pesanti, le sue parole sono a suo dire più leggere di quelle a cui ci avrebbero abituati alcuni parlamentari. Paola Ferrari sarà invece presente a Domenica In nella puntata di oggi, 15 aprile 2018, in una veste più domestica. Aprirà infatti le porte della propria abitazione a Benedetta Parodi per lo spazio 'A casa di...', dove le chiacchere di fronte ai fornelli la vedranno impegnata in discorsi a tu per tu con la conduttrice. In un post su Instagram la timoniera di Noventesimo Minuto ha voluto tranquillizzare tutti i followers: sarà la Parodi, esperta dell'arte culinaria, ad impegnarsi maggiormente in questa parentesi. Accolta con leggerezza l'ironia della Ferrari da quanti evidentemente l'hanno già vista all'opera in questo contesto: riproporrà le sue note cotolette?

ULTIMI DUE MESI DI CERTO NON FACILI

Gli ultimi due mesi non sono stati di certo facili per Paola Ferrari, che ha subito un furto da 100 mila euro a causa di una banda di ladri che si è introdotta nella sua villa. L'arrivo della giornalista ha provocato inoltre il fuggi fuggi dei rapinatori, ma non le ha permesso comunque di evitare un grande spavento. La Ferrari del resto ha già dimostrato tutto il proprio coraggio grazie alla lotta che ha portato contro il carcinoma che alcuni anni fa l'ha colpita sul volto e che l'ha resa del tutto irriconoscibile. A distanza di diverso tempo dalla guarigione, la conduttrice è ritornata a risplendere e sfoggia il suo noto fisico, corredato da una chioma lunghissima. Visibile in particolare in uno dei suoi ultimi post, in cui il primo piano fa da cornice al suo personale entusiasmo per la Formula E che continuerà a impegnare la Capitale anche per i prossimi 5 anni. Impegnatissima, la Ferrari ha inoltre partecipato nei giorni scorsi al Lucca Film Festival per rendere omaggio alla forza delle donne, dai successi alle molestie che spesso colpiscono anche quante cercano di farsi strada nel mondo del lavoro.

Formula E a Roma ?????? Un post condiviso da Paola Ferrari (@paolaferrari_db) in data: Apr 14, 2018 at 9:15 PDT

