Pippo Baudo/ Su Fabrizio Frizzi: "Gli volevo bene come a un figlio" (Che tempo che fa)

Lo storico conduttore Pippo Baudo sarà uno degli ospiti di Fabio Faaio nella puntata di Che tempo che fa in onda questa sera, domenica 15 aprile, alle 20.30 su Rai 1.

Pippo Baudo (Wikipedia)

Pippo Baudo è uno dei volti più importanti della televisione italiana, un vero e proprio guru che è riuscito a fare della professione di presentatore una vera e propria arte. Allentata la corda che lo teneva legato al piccolo schermo, Baudo è riuscito comunque a non allontanarsi troppo dalla sua passione per il mondo dello spettacolo. Soprattutto per quanto riguarda l'incontro con i fan e le ospitate in tv. Vedremo infatti Pippo Baudo fra gli ospiti di Che tempo che fa questa sera, 15 aprile 2018, grazie alla nuova puntata che come sempre andrà in onda su Rai 1. E c'è molto di più, perché il noto conduttore si prepara a festeggiare al fianco di Esselunga il 60esimo anniversario del noto brand, grazie ad un evento che avrà luogo a Firenze il prossimo 17 aprile, presso la Stazione Leopolda. L'appuntamento speciale non sarà solo un'occasione per il marchio di coinvolgere i clienti con la seconda edizione della sua Supermostra, ma anche un modo per vedere Baudo al fianco del giornalista Aldo Grasso. I due saranno impegnati infatti a partire dalle 18.30 in un dialogo aperto con cui ripercorreranno la storia della televisione ed analizzeranno la rivoluzione nei costumi degli italiani.

Pippo Baudo e il ricordo di Fabrizio Frizzi

A due settimane dalla morte di Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo ha voluto svelare quale legame lo tenesse stretto all'amico e collega. "Gli volevo bene come a un figlio", ha svelato al settimanale Gente in un'intervista in cui ha ripercorso in breve la conoscenza con Frizzi e il loro rapporto. Entrambi attenti ad avere relazioni pacifiche, i due conduttori non hanno mai affrontato un litigio e la loro amicizia è nata in fretta. Baudo si è soffermato soprattutto sulla nota bontà di Fabrizio Frizzi, un tratto del suo carattere visibile sia in ambito personale che professionale. A dimostrarlo, sottolinea LaPresse, il fatto che a ogni incontro con il colosso della tv non mancava mai di portare con sé un regalo, anche se ironico. Specialmente se si trattava di oggetti che prendevano in giro entrambi, come quel telefono nero con appeso un pupazzo di Pippo che gli ha donato in occasione del loro ultimo incontro. La generosità di Frizzi ha colpito molto Baudo, che lo ricorda con piacere anche per quell'animo giocoso con cui riusciva ad affrontare la vita.

