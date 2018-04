ROSITA CELENTANO/ L’addio al suo cagnolino e la forza della sua famiglia (Che tempo che fa)

Rosita Celentano in questi ultimi giorni ha dovuto dire addio a uno dei suoi preziosi cagnolini. Questa sera sarà invece ospite della puntata di Che tempo che fa

Rosita Celentano a Che tempo che fa

ROSITA CELENTANO, L’ADDIO AL SUO CAGNOLINO

Rosita Celentano ha fatto della semplicità la sua ragione di vita, così come l'amore profondo che nutre per i cani. In questi ultimi giorni ha dovuto dire addio a uno dei suoi preziosi amici pelosi, come ha comunicato ai followers con un post sui social. 'Le bestie siamo noi', ricorda sotto forma di hashtag per sottolineare ancora di più quell'amore puro che l'ha legata al compagno di vita per tanti anni. Nella foto, la Celentano si mostra con in braccio l'amico fedele, mentre camminano insieme lungo un sentiero nel bosco. Questa sera Rosita Celentano sarà invece presente fra gli ospiti di Che tempo che fa su Rai 1. L'ultima volta che l'abbiamo vista nel salotto di Fabio Fazio era febbraio, dove era intervenuta per parlare delle ultime evoluzioni avvenute nella sua vita. Un'esistenza di certo non semplice, ma che sembra affacciarsi di nuovo alla finestra della serenità. L'altalena di sentimenti le ha permesso negli anni di superare eventi difficili, come il tradimento, ma anche di perdonare. E ora, al fianco del compagno con cui condivide gioie e dolori, sembra aver rispolverato emozioni sopite da tempo.

LA FORZA DELLA SUA FAMIGLIA

La pace e la saggezza sono i cavalli di battaglia di Rosita Celentano e non manca mai di condividere alcuni aforismi e moniti sui propri profili social. Come una frase di Gandhi sulla pace interiore come contrappeso alla guerra che spesso si intraprende con il resto del mondo. Ha bisogno di sorrisi Rosita, come dimostra un altro post in cui cita un estratto de Alice nel Paese delle meraviglie. Una frase del Cappellaio Matto, che invita la giovane protagonista a circondarsi solo di persone che rallegrino l'animo. E di persone ne ha davvero tante, una vastità che le permette di non sentire mai il peso della solitudine e l'assenza di figli. Non essere diventata madre sembra non pesarle da questo punto di vista e poi del resto può sempre contare sulla forza della famiglia Celentano.

