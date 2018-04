SIMONA IZZO/ Pronta al ruolo di opinionista al Grande Fratello Nip con Barbara D'Urso (The Wall)

Simona Izzo, a un passo dal debutto come opinionista del Grande Fratello, questa sera sarà fra i protagonisti di The Wall, dove gareggerà in coppia con Barbara D'Urso.

15 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Simona Izzo

Simona Izzo tornerà sul piccolo schermo questa sera per la prima puntata della nuova stagione di The Wall, il popolare quiz show condotto da Gerry Scotti, al via da stasera in prime time. La nota regista, che parteciperà per una gara di beneficenza, nella sua sfida sarà affiancata da Barbara D'Urso, con la quale presenterà tutte le novità della nuova stagione del Grande Fratello, che a partire dal prossimo 17 aprile le vedrà fianco a fianco sulla rete ammiraglia di Mediaset. La Izzo, che qualche mese fa ha partecipato all'edizione vip del noto reality, torna quindi sul piccolo schermo in un ruolo che le è congeniale, quello da opinionista, il tutto dopo aver dimostrato di essere una grande conoscitrice dell'animo umano, nonché dei meccanismi più intimi del padre dei reality. Sarà lei, infatti, a punzecchiare i tanti concorrenti nel corso delle diverse puntate, accompagnata dall'irriverenza dell'altro protagonista dell'ultima edizione dedicata alle celebrità: Cristiano Malgioglio.

IN COPPIA CON BARBARA D'URSO

Ospite assieme a Barbara D'Urso nel primo appuntamento della nuova stagione di The Wall, Simona Izzo questa sera farà sfoggio di tutte le sue conoscenze grazie alle domande di cultura generale previste dal format di Gerry Scotti. Diverse volte, nella casa del Grande Fratello dedicata ai vip, la nota regista ha dimostrato di possedere un'ampia preparazione, che spazia dal cinema, all'attualità, passando per la politica e la conoscenza della lingua italiana. Visti suoi trascorsi, è ipotizzabile che sarà lei la protagonista che risponderà ai diversi questi a distanza, lasciando quindi il compito a Barbara D'Urso di lanciare le sfere che, percorrendo il celebre muro di The Wall, sommeranno o sottrarranno cifre più o meno importanti al montepremi accumulato. Come se la caveranno le due nuove protagoniste del Grande Fratello Nip alle prese con il popolare quiz a premi condotto da Gerry Scotti?

