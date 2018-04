SONO PAZZO DI IRIS BLOND/ Su Iris il film con Carlo Verdone e Claudia Gerini (oggi, 15 aprile 2018)

Sono pazzo di Iris Blond, il film in onda su Iris oggi, domenica 15 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Claudia Gerini e Andréa Ferréol. Il dettaglio.

15 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

CARLO VERDONE ALLA REGIA

Il film Sono pazzo di Iris Blond va in onda su Iris oggi, domenica 15 aprile 2018, alle ore 21.00. La pellicola, prodotta nel 1996, è stata diretta e interpretata da Carlo Verdone che torna a scegliere Claudia Gerini come sua patner sul set. Il resto del cast è poi composto da Andréa Ferréol, Nello Mascia, Nuccia Fumo, Mino Reitano e Didier De Neck. Sono pazzo di Iris Blond è l'ennesimo grande successo cinematografico diretto dall'attore e regista romano Carlo Verdone, premiato dalla critica con un Premio Flaiano assegnato a Claudia Gerini, che torna a collaborare con Verdone vestendo i panni di Iris Blond. I due avevano già collaborato sul set di Viaggi di nozze e torneranno a lavorare assieme nel 2008 in Grande, grosso e... Verdone. La sceneggiatura di Sono pazzo di Iris Blond è stata scritta da Carlo Verdone, in collaborazione con Francesca Marciano, sceneggiatrice italiana che ha contribuito al successo di film come Io non ho paura e Maledetto il giorno che t'ho incontrato, sempre accanto a Carlo Verdone. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SONO PAZZO DI IRIS BLOND, LA TRAMA DEL FILM

Protagonsita del film è Romeo, famoso cantautore e frontman di una band di successo degli anni 70. Ora, però, le cose sono cambiate. Sua moglie lo ha lasciato per un altro uomo, proprio il suo migliore amico, nonché collega all'interno della band. La notorierà e svanita e per sopravvivere è costretto ad esibirsi a bordo di navi da crociera. Ma finalmente la vita tende la mano a Romeo che si innamora della bella Marguerite, credendola la donna della sua vita. Poco dopo però, inconra Iris, una giovane donna di origini italiane appassionata di musica come lui. I due si innamorano e ben presto metteranno in piedi un duo musicale che inizierà a riscuotere molto successo. Ad un certo punto, però, Iris si troverà costretta scegliere tra la sua carriera da solita e l'amore di Romeo. Cosa scieglierà?

