SUPERMAN IV/ Su Italia 1 il film con Christopher Reeve (oggi, 15 aprile 2018)

Superman IV, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 15 aprile 2018. Nel cast: Christopher Reeve, Margot Kidder e Gene Hackman, alla regia Sidney J. Furie. Il dettaglio della trama.

15 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST CHRISTOPHER REEVE

Il film Superman IV va in onda su Italia 1 oggi, domenica 15 aprile 2018, alle ore 14.15. La pellicola rappresenta il quarto capitolo della saga cinematografica di Superman interpretato da Christopher Reeve nel 1987. La pellicola è stata diretta da Sidney J. Furie, che subentra a Richard Lester, ovvero il regista che ha curato la regia dei due film precedenti. A differenza di quanto accaduto con i primi due film della saga, Superman IV non è piaciuto minimamente al pubblico, che bocciò sonoramente il capitolo conclusivo della serie cinematografica. Accanto a Christohpher Reeve, nel cast di Superman IV, figurano anche Margot Kidder, Gene Hackman, Mark Pillow, Jackie Cooper e Marc McClure. Il soggetto del film, è stato interamente ideato dall'attore protagonista che ha vestito i panni di Superman nel'intera saga, ovvero Christopher Reeve. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SUPERMAN IV, LA TRAMA DEL FILM

Mentre il terribile Lex Luthor riesce a tornare in libertà, gli equilibri internazionali rischiano di essere minacciati da un'improvvisa crisi diplomatica, che vede protagoniste Russia e Stati Uniti. Intanto il Daily Planet sta per trasformarsi in un quotidiano di cronaca rosa dopo l'acquisto del giornale da parte del magnate David Warfield. Mentre Lois e CLark cercano in tutti i modi di scongiurare il cambio di rotta del Daily Plante, la crisi diplomatica sembra degenerare con una tempestivo ricorso agli armamenti nucleari da parte delle due potenze. Prontamente, Superman interviene, sbarazzandosi di tutti gli armamenti nucleari in possesso di Russia e Stati Uniti, ciò provoca l'ira dei grandi armatori che decidono di allearsi con Lex Luthor, quest'ultimo promette loro che grazie ad un clone di Superman da lui progettato, l'eroe mascherato verrà annientato una volta e per tutte. Riuscirà Superman a sventare la nuova minaccia?

© Riproduzione Riservata.