Stefano Caltagirone, figlio segreto di Isabella Biagini/ "Mi ha fatto del male in questi anni"

Stefano Damiano Caltagirone è il figlio segreto di Isabella Biaginini, presentato a tutti come il nipote: dopo la morte dell'attrice, avvenuta sabato 14 aprile, spuntano le sue parole.

15 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Stefano Damiano Caltagirone e Isabella Biagini

Stefano Damiano Caltagirone è il figlio segreto di Isabella Biagini. Nel 2016, l’uomo lo ha annunciato a Domenica Live di Barbara D’Urso. Stefano Damiano Caltagirone sarebbe nato da una storia segreta tra l’attrice e l’imprenditore edile Camillo Bellavista Caltagirone. Ai microfoni del settimanale Nuovo, lo scorso febbraio, l’uomo ha parlato del suo rapporto con Isabella Biagini, scomparsa sabato 14 aprile. “L’ultima volta che l’ho vista alla clinica Villa Sandra non mi ha nemmeno riconosciuto. Mi ha detto: Chi sei?”, ha raccontato l’uomo. Nell’intervista, rilasciata prima della morte di Isabella Biagini, l’uomo ha svelato i motivi per i quali non ha voluto avere un rapporto con lui. “Devo sentire la necessità di incontrarla. Mi ha fatto del male in questi anni”. L’uomo non è mai stato presentato come il figlio di Isabella Biagini e il motivo sarebbe stato uno; evitare che i creditori bussassero alla sua porta. “Il motivo è semplice: dopo l’ultimo incendio scoppiato in casa di mia madre tutti mi cercavano per accollarmi i danni di una cosa che non è stata causata da me. Ma sono realmente il figlio di Isabella. Mio padre era Camillo Bellavista Caltagirone, che è morto a marzo del 1989. Sono stati insieme per 40 anni. Erano amanti. Poche persone sanno che sono il figlio di Isabella”, spiegava all’epoca.

STEFANO DAMIANO CALTAGIRONE: UN RAPPORTO CON ISABELLA BIAGINI LONTANO DALLE TELECAMERE

Nonostante la presenza di un altro figlio, oltre a Monica scomparsa nel 1998, Isabella Biagini è morta sola. Nella camera ardente allestita nella clinica in cui è scomparso, si è presentato solo il fratello. Stefano Damiano Caltagirone, però, al settimanale Nuovo, ha raccontato di aver sempre visto un rapporto con la madre nonostante nessuno sapesse della sua esistenza come figlio dell’attrice. “La incontravo sempre. Quando lei finiva gli spettacoli al Salone Margherita, ad esempio, veniva a Montecarlo dove vivevo con mio padre. Quando è morto, invece, si è preso cura di me mio zio Gaetano, fratello di papà”, ha spiegato Stefano che ha anche accolto Isabella a casa sua dopo l’incendio nell’appartamento in via Nomentana il giorno precedente allo sfratto. Le parole di Stefano Damiano Caltagirone confermano la vita dolorosa di Isabella Biagini.

