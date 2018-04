Stefano Messore/ Il volontario arrestato per sciacallaggio dopo il terremoto di Amatrice (Sono innocente)

Stefano Messore è stato accusato di sciacallaggio dopo il terremoto del 24 agosto 2016. Dopo 50 giorni di galera e 10 mesi di domiciliari è stato assolto. La sua storia a "Sono innocente".

Sono innocente, in onda su Rai 3

L'incubo di Stefano Messore inizia il 24 agosto del 2016, data che viene ricordata per il terremoto che ha colpito il Centro Italia. Sono stati tanti i cittadini a perdere tutto nel tragico evento, così come molti sono intervenuti in massa per prestare soccorso come volontari. Un'occasione che ha dato modo anche a degli sciacalli di farsi avanti e sottrarre gli aiuti ai disagiati. Messore sarà fra chi cercherà di aiutare i terremotati, ma la sua presenza sul posto lo porterà a finire in galera per 50 giorni. L'accusa è di aver derubato le vittime del terremoto. La storia di Stefano Messore verrà raccontata nella puntata di “Sono Innocente” di oggi, domenica 15 aprile 2018. Originario del quartiere romano Labaro, Messore è un istruttore di arti marziali e gestisce una palestra di sua proprietà. Sposato con tre figlie, non si tirerà indietro di fronte alla possibilità di aiutare quanti hanno perso tutto a causa del terremoto. Il 3 settembre, racconta a Today, stav assistendo le vittime e sta allestendo delle tende ad Acquasanta Terme, quando i Carabinieri lo accusano di aver rubato il materiale che lui stesso ha portato sul posto. Sulle prime Messore crede che si tratti di un equivoco che si risolverà in poco tempo, ma ad attenderlo ci sarà quella cella in cui verrà confinato per oltre un mese.

Stefano Messore, da soccorritore a sciacallo

Stefano Messore è stato etichettato come un criminale nonostante fosse accreditato fra i soccorritori del terremoto del 2016. In quel momento si trovava al fianco di moglie e figlie per aiutare le vittime e gestire i prodotti inviati grazie agli aiuti, gli stessi che poi trasportava con un furgone viaggiando da Labaro fino al Centro Italia. Quel giorno anche Messore si ritroverà a perdere qualcosa. Il primo giorno di scuola di una delle bambine, diversi compleanni e infine anche i clienti della sua palestra. Dopo essere stato rilasciato, Messore infatti dovrà trascorrere dieci mesi agli arresti domiciliari prima di essere riconosciuto innocente delle accuse. Un periodo di tempo che permetterà ai clienti della palestra di disdire le iscrizioni. Una tragedia nella tragedia visto che, come sottolinea a Today, era lui a portare a casa i soldi per sostenere la famiglia, mentre la moglie si dedicava al ruolo di mamma. L'arresto di Messore va comunque visto all'interno di un contesto molto più ampio. Le autorità infatti sospetteranno della sua malafede a causa delle informazioni ricevute sulla malavita presente ad Amatrice per sottrarre gli aiuti destinati ai terremotati. Un'operazione che infine porterà a dieci arresti e diverse denunce. I criminali in questione, ricorda Il Corriere della Sera, si erano fatti accreditare come soccorritori per poter superare i posti di blocco senza problemi. Anche per questo il lasciapassare di Messore non lo aiuterà a dimostrare la propria innocenza.

Arrestato con Massimiliano Pietroletti

Stefano Messore non sarà l'unico accusato di concorso in furto aggravato durante il terremoto di Amatrice del 2016. Quello stesso giorno di settembre, le autorità fermeranno infatti un altro cittadino romano, Massimiliano Pietroletti. Secondo le indagini, entrambi avrebbero approfittato del furgone Doblò che riportava il simbolo della Regione Lazio e della Protezione civile per derubare gli aiuti umanitari, compresi i giocattoli destinati ai bambini. Una volta informate dello sciacallaggio in corso, le forze dell'ordine iniziano a battere a tappeto la zona, aumentando di 20 agenti il contingente già presente sul campo. Vengono controllate le case e le macerie, abitazione inagibili e integre. Fra le dieci persone arrestate non c'è solo un innocente come Stefano Messore, ma anche due pregiudicati con un passato per rapina e di origine romena, oltre ad alcuni soggetti che al momento dell'arresto vengono sorpresi con arnesi da scasso a bordo della propria auto. Lo sciacallaggio verrà visto con estrema gravità soprattutto perché la tragedia ha messo in ginocchio il Centro Italia: la volontà della Polizia è di dare una pena esemplare a chi cerca di approfittarsi di una situazione simile. Anche per questo occorrerà molto tempo prima che Messori venga riconosciuto come innocente. Nemmeno la prima udienza, sottolinea Il Corriere della Sera, in cui l'uomo accuserà Pietroletti di averlo ingannato e di essersi approfittato della sua buona fede per portare via del materiale.

