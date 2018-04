THE BOURNE SUPREMACY/ Su Rete 4 il film con Matt Damon (oggi, 15 aprile 2018)

The Bourne Supremacy, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 15 aprile 2018. Nel cast: Matt Damon e Franka Potente, alla regia Paul Greengrass. La trama del film nel dettaglio.

15 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

MATT DAMON NEL CAST

Ispirato al romanzo di grande successo 'Doppio inganno' di Robert Ludlum, Rete 4 nel prime time di questa sera, domenica 15 aprile 2018, trasmette la pellicola del 2004 'The Bourne Supremacy', un lungometraggio impregnato di intrighi, passioni, un thriller in cui spionaggio e trame contorte terranno ancora una volta sul filo del rasoio la suspense dei telespettatori. La regia di 'The Bourne Supremacy' è stata affidata dalla Universal Pictures al britannico Paul Greengrass, molti di voi lo conosceranno per le pellicole 'La teoria del volo', per il sequel di questo film oppure per il recente 'Captain Phillips - Attacco in mare aperto', ancora un thriller magistralmente interpretato dal pluripremiato Tom Hanks. in 'The Bourne Supremacy' Greengrass dirige un cast ricco e ben amalgamato sul quale figura principalmente l'attore Matt Damon, decine di volte nominato agli Oscar, BAFTA, Golden Globe, ancora però alla ricerca di una statuetta che forse avrebbe meritato in alcune parti per il cinema. Questione di tempo, Damon ha tutte le carte per raggiungere quel traguardo, in questo film lo conferma ancora una volta. Al suo fianco l'attrice Franka Potente, mai veramente all'altezza delle sue possibilità, pochi cast di qualità (come in questo caso o nella doppia biografia sul grande schermo di Soderbergh sulla vita di Che Guevara), indubbiamente in grado di reggere la personalità di Damon. Assieme a loro anche Julia Stiles, giovane attrice di ottime qualità, recentemente ancora una volta diretta da Greengrass nel film 'Jason Bourne', terza puntata cinematografica di questa mini saga che ha avuto anche uno spin off nel 2012 'The Bourne Legacy'. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

THE BOURNE SUPREMACY, LA TRAMA DEL FILM

Jason Bourne vive pacifico assieme alla moglie Marie Helena Kreutz (la coppia interpretata dai due protagonisti, Damon e Franka Potente). Nello stato di Goa, la lenta vita indiana scorre pacifica ma la coppia non è a conoscenza del loro destino che sta nascendo parallelo alle loro esistenze. A Berlino, 10000 km lontano dallo stato del Goa, Pamela Landy (l'attrice Joan Allen) lavora su files che scottano. Nel file 'Neski' infatti individuano la progettazione di un colpo da venti milioni di dollari proprio a carico della CIA per la quale lavorano, una sorta di cospirazione ad alto rischio dietro al quale potrebbe celarsi una talpa che lavora ai massimi vertici dell'agenzia. Nell'albergo sul quale Pamela e i suoi agenti lavorano per acquisire il famigerato e fondamentale file Neski, improvvisamente viene a mancare la corrente, tutto ciò è il frutto del piano di una agente dei servizi segreti russi, il quale, approfittando del blackout da lui congeniato, irrompe con il suo commando nella stanza, uccide gli agenti della CIA, ruba il files e lascia le impronte di Bourne sulla scena. Da quel momento per Jason Bourne inizierà un'avventura ad alto potenziale di rischio nella quale dovrà dimostrare la sua innocenza, la sua fedeltà allo spionaggio americano, ma, allo stesso tempo smascherare e consegnare alla giustizia o al Creatore i colpevoli.

