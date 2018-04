The Wall, Gerry Scotti/ In prima serata con Barbara D'Urso e Simona Izzo (15 aprile)

The Wall torna in tv, in prima serata, oggi, domenica 15 aprile su canale 5 con una nuova stagione. Ospiti speciali di Gerry Scotti sono Barbara D'Urso e Simona Izzo.

15 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Gerry Scotti - The Wall

Gerry Scotti torna in tv. Dopo il grande successo ottenuto nella fascia preserale nella prima parte di programmazione, in onda da novembre 2017 a gennaio 2018, The Wall torna in onda, ma in prima serata. Il game show di canale, da oggi, domenica 15 aprile e per quattro puntate, torna ad entusiasmare il pubblico mettendo in palio mezzo milione di euro che i concorrenti cercheranno di portare a casa sfidando il muro che potrà premiarli o meno. Per la puntata d’esordio della nuova stagione, Gerry Scotti potrà contare anche sulla presenza di due vip d’eccezione. Sfideranno, infatti, il muro due ospiti speciali ovvero Barbara D’Urso e Simona Izzo. La conduttrice e l’opinionista del prossimo Grande Fratello cercheranno di vincere il montepremi più alto che sarà poi devoluto in beneficienza per aiutare i progetti della Fabbrica del Sorriso.

GERRY SCOTTI E IL RITORNO IN TV

Amatissimo dal pubblico, Gerry Scotti è pronto a conquistare anche il pubblico della prima serata con The Wall. Nonostante anni di successi, il conduttore, finora a quando avrà un buon risconto dal pubblico, continuerà a lavorare facendo compagnia a milioni di italiani. “In verità è uno show nato per la prima serata, così è per gli Usa, Gran Bretagna e in tanti altri paesi”, spiega Scotti all’Ansa. “Nelle puntate successive storie davvero emozionati, come quella di una coppia che conta 180 anni in due, sono sposati da 65. Vi dico che ho provato davvero qualcosa di speciale per loro, la memoria è corsa ai miei genitori. Mettiamo a disposizione cifre considerevoli, e se da una parte non è più il periodo delle vacche magre, è anche vero che non si possono sprecare troppi soldi, mettere in palio come una volta da tv commerciale cifre astronomiche, insomma un po' di oculatezza”, spiega ancora Gerry che, da anni, è diventato il re dei game show. Da Passaparola a Chi vuol essere milionario, passando per Caduta libera fino a The Wall, tutti i suoi programmi sono dei successi,

IL REGOLAMENTO

Anche nelle puntate in prima serata di The Wall, il meccanismo è identico. Si partecipa in coppia e i due concorrenti devono avere un vincolo familiare. Durante il gioco, uno dei due avrà il compito di lanciare le palle mentre l’altro, isolato da tutto, dovrà rispondere alle domande. In ogni puntata, gareggeranno due diversi team di concorrenti. Un filmato racconterà la storia e i loro progetti dei concorrenti. Lo studio è identico a quello dello show preserale. Al centro svetta un muro alto più di 12 metri dal quale, come in un flipper, scendono le sfere che andranno a finire in una casella con una cifra corrispondente. L’obiettivo è riuscire a raggiungere il montepremi più alto. Con tanta fortuna e coraggio, si può vincere fino a mezzo milione di euro.

