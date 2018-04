Uomini e Donne/ Giordano non torna, Lorenzo Riccardi al settimo cielo: una sorpresa per i fan (Trono Classico)

15 aprile 2018 Anna Montesano

Giordano Mazzocchi e Lorenzo Riccardi

Si attende con ansia la nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, soprattutto dopo quanto accaduto la scorsa settimana. Il pubblico continua a chiedersi se Giordano Mazzocchi farà il suo ritorno in studio, se Nilufar Addati sia finalmente andata a riprenderlo nonostante il consiglio datole da Maria De Filippi - "Se ti vuole tornerà lui da te". Tanti i tentativi nella scorsa registrazione sia da parte della redazione che da parte della stessa tronista, che ha ricevuto in risposta solo "No". La nuova registrazione dovrebbe tenersi martedì, 17 aprile, e su Giordano al momento non ci sono novità. Nessun avvistamento può al momento far intendere che Nilufar è andata da lui: al momento è calma piatta, alimentata soltanto dalla lite social tra Giordano e Nicolò Ferrari di qualche giorno fa.

SORPRESA DI COMPLEANNO PER LORENZO

Diversa invece la situazione per Sara Affi Fella, che la scorsa settimana ha ritrovato Lorenzo Riccardi che aveva lasciato lo studio dopo aver visto il secondo bacio dato dalla tronista al rivale Luigi Mastroianni. Un testa a testa vero quello tra i due corteggiatori, che vede una volta uno in vantaggio, un'altra volta l'altro. E dopo il bacio di Luigi è Lorenzo che può gioire. Per lui una bellissima sorpresa, arrivata proprio nel giorno del suo compleanno, che è stato il 13 aprile. Riccardi ha infatti avuto la possibilità di farsi dare gli auguri, molto speciali, di Sara Affi Fella! Lorenzo e Sara hanno fatto l'esterna proprio nel giorno del compleanno del corteggiatore pugliese: i due si sono visti a Roma, come testimoniano alcune talpe del Vicolo delle News, e hanno trascorso momenti speciali insieme. Sarà arrivato anche il bacio? Un bella stoccata di Lorenzo al rivale.

