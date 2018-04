Vincitore e eliminati Amici serale 2018/ Pagelle seconda puntata: Carmen, vince con "Gli uomini non cambiano"

La seconda puntata del serale di Amici decreta due eliminati ed un vincitore: non passano al terzo appuntamento Sephora e Daniele, sorride Carmen.

Amici 17 Serale

Due eliminati e un vincitore nella seconda puntata di Amici 2018. La serata in compagnia di Maria De Filippi ha regalato come di consueto grandi emozioni, tra ospiti ed esibizioni. Le performances delle due squadre vengono introdotte da Francesco Totti, guest star della puntata. L'ex Capitano della Roma ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento per i ragazzi: "Bisogna accantonare tante cose quando si è ragazzi come voi. A vedervi mi sembra che abbiate veri obiettivi, questo è necessario per arrivare a certi traguardi". Si parte con l'esibizione corale dei blu assieme ad un altro ospite di prestigio come Gianni Morandi. La squadra bianca propone "Un mondo d'amore" e "Uno su mille", mentre i blu "Vita" e "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones". Al termine delle esibizioni, i professori fermano Daniele della squadra Blu e Zic della compagine bianca. Si passa alla seconda fase del gioco coi blu che portano a casa quattro sfide grazie ad una Lauren in gran forma, Carme, Matteo ed Einar.

CARMEN NON PUO' SALVARE NESSUNO

I bianchi vincono cinque sfide, lo fanno con il talento del rapper Biondo, del cantautore Irama, del ballerino Luca e grazie alla doppia esibizione di Emma e Irama con "Demons". Si rivela quindi decisiva l'ultima gara, quella che mette a confronto Valentina dei bianchi e Matteo dei blu. E' il giovane Matteo a vincere il duello, trascinando la squadra verso il pareggio. Alla fine si ricorre ai conti complessivi delle sfide e la squadra blu può sorridere. Il pubblico da casa diventa determinante attraverso il meccanismo del televoto e sceglie di mandare alla terza fase del gioco i cantanti Matteo, Einar e Carmen. Tutti gli altri, invece, rischiano l'eliminazione. I tre concorrenti tornano ad esibirsi, questa volta in modalità singola, e si sottopongono al giudizio della commissione esterna. Carmen vince la seconda puntata cantando "Gli uomini non cambiano". Matteo e Einar sono quindo costretti a raggiungere gli altri ragazzi a rischio eliminazione. La vincitrice Carmen non può salvare nessuno, il direttore artistico Tommasini sì e sceglie Bryan.

DANIELE E SEPHORA ELIMINATI

La fase finale della puntata determina gli eliminati della serata, con le votazioni decisive dei professori. Ogni insegnante è chiamato ad esprimersi sui concorrenti rimasti in gara e a votare sì o no per la loro salvezza. Non passano alla terza puntata i ballerini Daniele e Sephora della squadra blu, che vengono quindi eliminati. Commuovente il discorso in lacrime di Daniele dopo aver incassato la bocciatura della commissione: "Noi siamo artisti e dobbiamo essere liberi di esibirci senza essere insultati. Voglio dire che i consigli sono sicuramente ben accetti ma gli insulti no, non servono a farci crescere". Il pubblico lo saluta con una vera e propria standing ovation, mentre Sephora si prepara ad incassare il suo no. Maria De Filippi interviene per rincuorare entrambi, dopo aver scherzato sulla love story nata all'interno della scuola: "Certe cose non succedono nemmeno al Grande Fratello. Comunque nessun ballerino uscito da Amici non lavora, quindi state sereni".

LE POLEMICHE DOPO L'ELIMINAZIONE DI DANIELE

Carmen Ferreri ha vinto la seconda puntata e gioisce incredula del verdetto: "Non me lo aspettavo, davvero grazie a tutti quanti". Per Daniele e Sephora, invece, doppia delusione con l'esclusione. I due vengono eliminati e non passano alla terza puntata di Amici 2018. Non tutto il pubblico ha preso benissimo la decisione della commissione, specialmente dopo le dichiarazioni toccanti di Daniele nel finale di puntata: "Il fatto di rimettersi in gioco e sentirsi dire tutti i sabati delle cose, sia positive che negative, per poi non avere la possibilità di dimostrare chi sei fa male. È per questo che non ringrazierò quelle due persone ma ringrazierò la maestra Veronica, Luca Tommassini e te Maria, perchè ci stai sempre al fianco". Sephora assiste alla scena, poi incassa il suo no. Come anticipato sopra, l'esclusione dei due ragazzi ha creato non poche polemiche sul web, dove molti utenti hanno preso di mira la giuria per la decisione iniziale di non fare esibire Daniele: "Ma che senso ha questo regolamento? - domanda n utente - Troppo accanimento nei confronti del ragazzo". Diverso il tenore dei commenti per la vincitrice Carmen, la cui vittoria sembra aver messo tutti d'accordo.

© Riproduzione Riservata.