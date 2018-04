Virginia, chi è la nipote di Iva Zanicchi/ Video: “Abbiamo un bel rapporto, ma mia figlia...” (Domenica Live)

15 aprile 2018 Silvana Palazzo

Virginia, chi è la nipote di Iva Zanicchi

La nipote di Iva Zanicchi è stata ospite oggi di Domenica Live: Virginia è la secondogenita di Michela, la figlia che ha avuto dal produttore discografico Tonino Ansoldi. La ragazzina ha raccontato a Barbara d'Urso di avere un bellissimo rapporto con la nonna, anche se ora non si frequentano assiduamente come prima. «Quando ero più piccola andavo più spesso a casa sua», ha dichiarato. Impegnata negli studi scolastici, Virginia non sembra intenzionata a seguire le orme della nonna, proprio come sua madre. Michela è diventata un'affermata psicologa, Virginia studia e non vuole proprio sapere di diventare una cantante. «Ancora?!», ha sbottato quando Iva Zanicchi ha rivelato che ha una bella vocalità. «Lei ha una voce, una musicalità, una roba...», ha raccontato nonna Iva, ma Virginia ha sorriso imbarazzata, lasciando intervenire Barbara d'Urso: «Forse ci penserà quando smetterai di dirglielo...». Clicca qui per rivedere la loro intervista.

VIRGINIA, LA NIPOTE DI IVA ZANICCHI A DOMENICA LIVE

Iva Zanicchi parlava della musicalità della nipote Virginia già quando era una bambina. Anni fa raccontava che era in grado di cantare qualunque brano dopo averlo sentito solo due volte. Chissà allora se cambierà idea e seguirà le orme della nonna... Intanto si gode la sua adolescenza: «Lei è una donna ormai, oggi è pure un po' sexy... », scherza nonna Iva. «Facciamole gli auguri perché...», ha poi proseguito, venendo però bruscamente interrotta. «Porta male? Allora diciamo che tra non molto compirà 16 anni». Dopo Virginia, è Iva Zanicchi a parlare del loro rapporto, diverso da quello che tradizionalmente si instaura tra nonna e nipote. E la cantante ha spiegato il motivo nell'intervista a Domenica Live: «Con lei ho sempre avuto un rapporto alla pari, infatti poi mia figlia non me la mandava più perché le raccontavo anche delle barzellette sconce. Mia figlia poi veniva a riprendermi...».

Iva Zanicchi e sua nipote Virginia nella #cabinarossa di #DomenicaLive pronte per una super D'Urso intervista! pic.twitter.com/RRn4EXpBt8 — Domenica Live (@domenicalive) 15 aprile 2018

