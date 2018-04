Vittorio Taviani è morto/ Cinema, addio al grande regista: col fratello Paolo hanno “ricercato la verità”

Vittorio Taviani è morto a 88 anni: Cinema, addio al grande regista che col fratello Paolo ha da sempre "ricercato la verità". I capolavori, il neorealismo e l'ultimo film nel 2017

15 aprile 2018 Niccolò Magnani

Vittorio e Paolo Taviani (LaPresse

È morto all’età di 88 anni il più grande di fratelli Taviani, maestri registi del neorealismo e del cinema italiano: la triste notizia arriva da Roma dove viveva negli ultimi anni e dove, pare, da tempo fosse peggiorato nelle condizioni fisiche tra malattie e acciacchi dell’avanzata età. Con il fratello Paolo ha firmato alcuni dei “capostipiti” del grande cinema italiano, citandone solo alcuni abbiamo Padre Padrone (Palma d'oro a Cannes nel '77) a La Notte di San Lorenzo a Caos fino a Cesare deve morire (Orso d'oro a Berlino). Una delle figlie, Giovanna, ha dato notizia all’Ansa stamane che l’amato padre Vittorio è salito al cielo; era nato nella bella Toscana del 1929 e dopo una giovinezza difficile segnata dalla guerra e dal regime, è nei primi anni Sessanta che col fratello mettono in piedi una serie di sceneggiature e film che dal neorealismo trasmettono un cinema italiano d’avanguardia durato fino ai giorni nostri, con l’ultimo film firmato da Paolo Taviani lo scorso 2017, ma sempre con i consigli e agli aiuti del fratello Vittorio già all’ora debilitato fortemente.

QUELL’ULTIMO FILM SENZA IL FRATELLO

Dal primo, “Un uomo da bruciare” fino all’ultimo, “Una questione privata”: in 56 anni i capolavori dei loro film sono notevoli e in queste ore verranno di nuovo ricordati dopo la triste scomparsa del maggiore dei Fratelli Taviani. Un marchio ormai, un simbolo di un cinema che nei fasti del passato ha saputo poi rinnovarsi ed essere attuale fino ai giorni nostri. «Due anni fa, in pieno centro a Roma, sono stato investito da un’automobile. Tutto è iniziato con un grande colpo nella schiena. L’incidente mi ha impedito di salire sulle montagne in Piemonte. Ma il film mi appartiene, l’abbiamo sceneggiato insieme, scritto i dialoghi, scelto i luoghi e i protagonisti, Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy e Valentina Bellè. Paolo mi mandava il girato a Roma», raccontava Vittorio lo scorso ottobre quando commentava il film firmato dal fratello Paolo “Una questione privata”. Il minore dei due poi, in piena sintonia e affetto per quel fratellone con cui ha condiviso una vita, lo ricordava così: «alla fine dei ciak mi voltavo cercando una risposta da mio fratello, ma non c’era nessuno». Una complicità incredibile, un rapporto strettissimo e una continua, profonda e irrequieta ricerca della verità, come loro stessi spesso hanno raccontato e narrato nei loro film; come giustamente diceva Maurizio Porro sul Corriere della Sera nel 2012 dopo il capolavoro “Cesare deve morire”, «Un cinema potentemente espressivo che mantiene la funzione morale: senza fare intellettualismi gioca la doppia partita teatro-cinema con un’intensità straordinaria. È vero, l’inferno sono gli altri».

© Riproduzione Riservata.