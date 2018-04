ANCHE GLI ANGELI MANGIANO FAGIOLI/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 16 aprile 2018)

Anche gli angeli mangiano fagioli, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 16 aprile 2018. Nel cast: Bud Spencer e Giuliano Gemma, alla regia Enzo Barboni. Il dettaglio della trama.

16 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE GIULIANO GEMMA

Anche gli angeli mangiano fagioli, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 16 aprile 2018 alle ore 21.15. Una pellicola comica che vede nei panni da protagonisti Bud Spencer e Giuliano Gemma. La pellicola è stata diretta da Enzo Barboni, regista italiano famoso anche in ambito internazionale per aver diretto moltissimi film di successo, molti dei quali con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Tra questi citiamo Lo chiamavano Trinità..., ...continuavano a chiamarlo Trinità e Trinità & Bambino... e adesso tocca a noi!. Il resto del cast di Anche gli angeli mangiano fagioli è composto da Robert Middleton, Bill Vanders, Víctor Israel, Steffen Zacharias e Francy Fair. Il film è stato prodotto in collaborazione tra case di produzione di nazionalità differenti, ovvero spagnola, italiana e francese. Giuliano Gemma, che interpreta il personaggio di Sonny Abernati, è particolarmente noto per aver vestito i panni del personaggio di Roy Blood nel film Sella d'argento. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ANCHE GLI ANGELI MANGIANO FAGIOLI, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Protagonista della storia sono Sonny e Charlie. Il primo è un addetto alle pulizia in un istituto scolastico, mentre Charlie fa il wresteler per professione. I due vengono notati da Cobra, il braccio destro di uno dei boss più influenti di New York, che decide di accoglierli nel loro clan. Ai due verranno assegnati compiti ingrati, come ritirare il pizzo dai negozianti di Little Italy o uccidere influenti uomini politici. Charlie e Sonny non sono in realtà, tagliati per la vita criminale, e finiranno ben presto per non osservare gli ordini del boss Angelo. Al contrario, fingendo di essere agenti di polizia, finiranno per sgominare la banda del criminale italo americano. Nel finale torneranno alle loro rispettive vite, dicendo addio alla vita malavitosa.

