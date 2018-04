Alessandra Celentano contro Heather Parisi/ Video Amici 2018: “Perché ridicolizza la danza classica?”

16 aprile 2018 Silvana Palazzo

Alessandra Celentano contro Heather Parisi

Alessandra Celentano contro Heather Parisi: prosegue la polemica sulla danza classica dopo l'ultima puntata di Amici 2018. L'insegnante ha infatti risposto agli attacchi della showgirl americana. «Ridicolizza la danza classica ed è un bruttissimo messaggio, perché questa è la base della danza», la replica in un video che la pagina Instagram della scuola di Maria De Filippi ha pubblicato. Ma l'attacco prosegue: «Lei stessa viene dalla danza classica, perché deve ridicolizzarla? Perché deve fare l'imitazione della ballerina classica ridicola? Io ho trovato molto grave questo atteggiamento». Alessandra Celentano ha trovato invece molto giusta l'osservazione dell'allievo Bryan, a proposito del quale ha detto che ci sono due visioni diverse. «Da una parte c'è Bryan che si deve quasi difendere perché arriva dalla danza classica, mentre dall'altra parte Luca viene osannato come se fosse chissà chi, quando invece non posso metterli neppure sullo stesso piano».

ALESSANDRA CELENTANO CONTRO HEATHER PARISI: LO SFOGO

Heather Parisi risponderà ad Alessandra Celentano dopo il video condiviso da Amici 2018 sui social? Facile immaginare di sì, del resto la showgirl americana non è una che le manda a dire. Nelle prime due puntate del talent show di Maria De Filippi si è già distinta per i toni con cui si è rivolta alla collega. Ma ad Alessandra Celentano non va giù il giudizio che ha espresso Heather Parisi nei confronti di Bryan e Luca. Il primo, allievo preferito dall'insegnante di danza, è stato criticato per le sue doti non eccezionali negli stili di danza più moderni, mentre il rivale è stato «quasi osannato». Di sicuro sta suscitando molto interesse lo scontro tra le due: nella prima puntata avevano giù discusso, tanto che la Parisi le aveva dedicato un messaggio di critica sui social. Nella seconda serata entrambe hanno rincarato la dose. Oggi invece la replica dura della Celentano. Prepariamoci ad un nuovo scontro...

