Alessandra Raya, fidanzata di Nino Formicola/ Nozze dopo l'Isola dei Famosi? Le prime indiscrezioni

Alessandra Raya e Nino Formicola si sposeranno dopo l'avventura di Gaspare all'Isola dei Famosi? Le nozze potrebbero essere celebrate questo settembre...

16 aprile 2018 Anna Montesano

Nino Formicola è ormai tornato in Italia ed è pronto alla finale dell'Isola dei Famosi di questa sera. Il momento per lui più importante sarà però l'abbraccio con la sua fidanzata e, ormai, sua futura moglie: Alessandra Raya. Potrebbe arrivare infatti solo pochi mesi dopo questa avventura il matrimonio tra Gaspare e la sua compagna, che solo poche settimane fa è andata fino in Honduras solo per abbracciarlo per pochi minuti. Proprio nel corso della sua avventura all'Isola, Nino ha dichiarato di essere pronto a sposare Alessandra: "Quando tornerò a casa, dirò ad Alessandra che io mi devo sposare con lei a settembre. La lontananza da lei mi pesa molto di più di quanto avrei pensato. Sposarmi a questo punto della mia esistenza ci sta. Mi diverte l'idea di sposarmi a 65 anni. Essendo stato un single incallito per 56 anni, avevo il timore che stare qui da solo sull'Isola mi sarebbe piaciuto. E invece no, non mi piace più stare da solo. Mi piace stare con Alessandra".

DAL PRIMO INCONTRO ALLE IMMINENTI NOZZE

Dalle parole di Nino Formicola, si intuisce che le nozze con Alessandra Raya potrebbero arrivare dopo l'estate, per la precisione a settembre. Un amore il loro che, d'altronde, è ben consolidato in quanto dura da anni. Il primo incontro, come ha raccontato Alessandra in un'intervista a Grand Hotel, è però avvenuto molti anni fa. “Il primo incontro con Nino risale a 30 anni fa. All’epoca ero sposata con Paki e frequentavo gli stessi ambienti di Nino, i locali di cabaret e musica. - ha svelato - Nino era un gran donnaiolo, difatti una sera ci provò anche con me, pur sapendo che ero impegnata. ‘Benissimo', mi disse quando gli feci presente che avevo un marito, ‘io non sono geloso". Le loro vite erano però destinate ad incrociarsi nuovamente: "Fu io a cercarlo nel 2009. - aggiunge Alessandra - A quel primo incontro Nino non è passato inosservato. Nel frattempo io avevo divorziato e cercavo nuovi amici da aggiungere al mio profilo Facebook. Così mi tornò in mente Nino e gli mandai un messaggio. Lui mi rispose subito rilanciando un invito a cena. E da lì è iniziato tutto”.

