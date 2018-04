Alessia Marcuzzi/ Striscia La Notizia torna all'attacco: "Nessuna prova sul cannagate? Tutto insabbiato"

Alessia Marcuzzi, nuovo attacco da Striscia La Notizia sulla questione cannagate all'Isola dei Famosi 2018: "Prove mai trovate? Le ha fornite Francesco Monte in diretta"

16 aprile 2018 Anna Montesano

Alessia Mancini - Isola dei Famosi 2018

Anche questa sera, prima dell'ingresso in studio per l'ultima puntata di questa edizione dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi è bersagliata dalle accuse di Striscia La Notizia. Non c'erano dubbi sul fatto che il tg satirico di Antonio Ricci riprendesse l'intervista che la Marcuzzi ha rilasciato a Verissimo, traendo spunto per i suoi appunti e le sue risposte. In un passaggio della conversazione con Silvia Toffanin, ad esempio, si è commossa quando ha raccontato che la figlia le ha chiesto se fosse davvero una “ubriacona”. «Qui la menzona si fa acrobatica: prima incolpa i social, poi ringrazia di cuore la Venier. Ma proprio zia Mara aveva svelato le alzate di gomito... Ma allora perché non se l'è presa con lei?», commenta il servizio di Striscia.

"ALESSIA MARCUZZI SI È COMPORTATA COME UNA STRUZZA"

Si torna anche sulla questione cannagate e sulle dichiarazioni della Marcuzzi, che parla di prove inesistenti sul caso. «Prove mai trovate? Non dovevano essere cercate, le ha fornite Francesco Monte in diretta, così come Chiara Nasti nell'intervista rilasciata al settimanale Chi». E poi Striscia la Notizia rilancia, dopo aver riproposto velocemente le prove raccolte, con queste parole: «Queste sono le prove che ha occultato, come i confessionali che sono miracolosamente venuti fuori. Ha insabbiato tutto, si è comportata come una struzza». Parole, ancora una volta dure verso la Marcuzzi, che si dedica però anima e corpo a questa finalissima dell'Isola dei Famosi che, finalmente, svelerà il vincitore di questa discussa edizione. Chi sarà?

