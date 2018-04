Amaryus Perez/ Sarà lui il vincitore? La lite con Jonathan (Isola dei Famosi 2018)

Amaryus Perez, sarà lui il vincitore? La lite con Jonathan Kashanian ha portato a diverse fasi, ora le acque sembrano essersi calmate davvero. (Finale Isola dei Famosi)

Amaryus Perez, Finale Isola dei Famosi

Amaurys Perez ha trovato un altro naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 con cui avere uno scontro acceso. Questa volta si tratta di Jonathan Kashanian e non stupisce che i due siano arrivati ad accusarsi in modo pesante a vicenda, dato quanto è accaduto durante l'ultima diretta. Jonathan infatti è rimasto colpito in negativo dall'affermazione di Amaurys, circa la possibilità che non fosse felice al suo ritorno alle Honduras, in seguito al malore che lo ha costretto a sottoporsi ad esami medici. Come già accaduto in precedenza, il muro alzato dal cubano è stato più che significativo anche in questo caso ed ha avuto modo di esternare in toto il suo pensiero sull'ex inviato di Verissimo. Per Perez infatti, Jonathan continuerebbe a non prendere alcun tipo di posizione e preferirebbe rimanere con il piede in due scarpe, forse anche quattro, pur di non mostrare davvero la sua opinione. Anche se Amaurys alla fine si è scusato per aver detto quelle brutte parole in puntata sul Naufrago, la lite è proseguita anche nei minuti successivi. Con toni forse più pacati dei precedenti, ma in grado di creare malumore e tensioni anche agli occhi degli altri concorrenti. Bianca Atzei e Francesca Cipriani in particolare non hanno gradito il siparietto, come hanno svelato in confessionale. Clicca qui per vedere il video di Amaurys Perez e Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018.

PACE FATTA TRA AMAURYS PEREZ E JONATHAN KASHANIAN?

Pace fatta? Amaurys Perez e Jonathan Kashanian approfittano degli ultimi giorni all'Isola dei Famosi 2018 per fare retromarcia sulla loro recente lite. I due concorrenti hanno infatti deciso di mettere la parola fine alla discussione che ha fatto preoccupare concorrenti e fan, per via della possibilità che il tutto sfociasse nella rissa. A distanza di diverse ore dagli ultimi eventi, Amaurys ha colto la palla al balzo ed ha baciato sulle labbra Jonathan, forse anche per mettere a tacere l'accusa di omofobia ipotizzata dal concorrente. Sono stati momenti di risate ed anche di lacrime per Perez, che non vede l'ora di poter riabbracciare i figli. In una parentesi di grande commozione, l'ex atleta ha infatti sottolineato che la sua vera vittoria sarà a casa, quando riaprirà la porta e potrà rivedere i suoi bimbi. Un desiderio che a suo dire non si può capire se non si è provato il brivido di essere genitori. Parole toccanti che hanno preceduto il bacio con Jonathan, ma anche la decisione di Francesca Cipriani di farsi un bagno nuda.

SARÀ LUI IL VINCITORE?

Amaurys Perez potrebbe battere gli ultimi rivali dell'Isola dei Famosi 2018 e salire sul carro del vincitore. L'atleta cubano ha colpito i telespettatori per la sua fragilità e per le emozioni forti che ha vissuto nell'arco della sua esperienza alle Honduras. L'ex campione ha infatti commosso il pubblico da casa anche durante l'ultima diretta, quando gli autori hanno voluto fargli incontrare il fratello Antonio. I due non si vedevano da tanti anni e per Amaurys rivedere il fratello maggiore è stato motivo di crollo emotivo, ma anche di forza successiva. Il gigante del reality ha sempre mostrato, fin dal suo arrivo, molteplici sfaccettature della sua personalità. Forte grazie alla famiglia e fragile per lo stesso motivo, ma anche impetuoso durante le liti con gli altri Naufraghi. Bianca Atzei e Amaurys sono senza dubbio i concorrenti più forti fra i finalisti già nominati e non è escluso che il cubano possa addirittura sconfiggere la cantante. I fan sui social sembrano infatti apprezzare molto la genuinità con cui l'ex atleta si è posto durante il programma, nonostante tanti difetti e aggressività manifeste.

