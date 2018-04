Angela Rende/ La moglie di Amaurys Perez in studio per accogliere il vincitore? (Isola dei Famosi 2018)

16 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Angela Rende e Amaurys Perez

Angela Rende, la moglie di Amaurys Perez, è pronta per riabbracciare il marito dopo ottantuno giorni di lontananza. Questa sera, nel corso della finale dell’Isola dei Famosi 2018, la moglie dell’ex campione di pallanuoto nonché primo finalista del reality, sarà in studio per sostenere, per l’ultima volta, il marito che potrebbe trionfare stando ai pronostici dei bookmakers che lo considerano il superfavorito. Angela Rende potrebbe aver raggiunto Milano insieme ai suoi figli. Più volte, infatti, Amaurys ha espresso il desiderio di rivedere i suoi bambini di cui ha sentito fortemente la lontananza. Pur essendo piccoli, i figli di Amaurys potrebbero essere presenti in studio con mamma Angela per fare una sorpresa al papà. Dal profilo Instagram di Angela, però, non si evince nulla. L’ultimo post, infatti, risale ad una settimana fa, prima della semifinale. Battagliera e vera spalla del marito, Angela Rende è pronta a gioire insieme al marito per il suo ritorno.

ANGELA RENDE, E’ LEI LA VERA FORZA DI AMAURYS PEREZ

Amaurys Perez ha dimostrato di avere un carattere forte e combattivo sull’Isola dei Famosi 2018, ma la moglie Angela Rende lo è ancora di più. Insieme da anni, genitori di tre splendidi figli, Amaurys e Angela sono una coppia solida e affiatata. Tra i due, la Rende è, forse, quella più forte, grintosa e pronta a tutto per difendere la propria famiglia. Lo ha dimostrato quando è scoppiato lo scandalo sul presunto tradimento. Il nome di Amaurys, infatti, è saltato fuori come il naufrago che, già impegnato, si sarebbe lasciato andare alla passione con una naufraga, impegnata a sua volta. Angela Rende ha difeso a spada tratta il marito respingendo tutte le accuse e dicendosi pronta a mettere la mano sul fuoco per il marito. Una coppia che ha superato insieme diverse sfide e che ora, dopo quasi tre mesi di lontananza, è pronta a riunirsi.

