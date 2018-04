BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Ivan Zazzaroni: sui social la dolce dedica a Carolyn Smith

Ballando con le stelle: Ivan Zazzaroni, dopo la puntata di sabato scorso, ha condiviso sui social un dolce pensiero per Carolyn Smith. Ecco la foto che accompagna le sue parole...

L’ultima puntata di Ballando con le stelle 2018 ha sollevato nuove polemiche, ma i rapporti fra i protagonisti nel parterre sono oggi più forti che mai. A confermarlo, una dedica condivisa ieri da Ivan Zazzaroni, che sui social ha pubblicato un messaggio per Carolyn Smith: “Ieri sera a cena, dopo Ballando, mi sono reso conto di voler bene a questa donna, a questa amica, alla sua forza, alle sue fragilità, alla sua voglia di vivere, al suo desiderio-urgenza di essere per una volta al centro”, ha ammesso il giudice di Ballando, che con le sue parole sembra aver voluto aggiungere qualcosa anche sul caso di Jessica Notaro: “È vero: le donne hanno qualcosa più di noi, riescono a essere altruiste anche nella sofferenza, raggiungono l'apice della loro forza quando si armano della loro debolezza”, si legge sui social. Se vi siete persi il dolce messaggio di Ivan Zazzaroni e il selfie che lo immortala insieme a Carolyn Smith, potete cliccare qui.

IL COMMENTO DI GUILLERMO MARIOTTO

Della puntata di Ballando con le stelle 2018 in onda sabato scorso si è parlato nel salotto di Domenica In, dove Cristina Parodi ha dato voce ad alcuni protagonisti dello show, fra i quali Guillermo Mariotto e Roberta Bruzzone, puntando l’accento sulle vicende più interessanti sella serata. Al centro delle polemiche ancora una volta Giovanni Ciacci, accusato da alcuni giudici nel parterre di voler catturare su di sé tutte le attenzioni per aver minacciato troppo spesso di voler lasciare la pista; ma nelle parole degli opinionisti in studio, anche l’esibizione di Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, che dopo aver totalizzato solo 24 punti è stata catalogata dagli esperti fra le più deludenti della serata: “arrivare a metà tabellone è la peggior cosa che possa capitare”, ha ammesso infatti Guillermo Mariotto, che in veste di giurato di Ballando, nel salotto di Cristina Parodi, non ha nascosto di combinarne “di tutti i generi”.

