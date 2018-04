BATMAN BEGINS/ Su Italia 1 il film con Christian Bale e Michael Caine (oggi, 16 aprile 2018)

Batman Begins, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 16 aprile 2018. Nel cast: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, alla regia Christopher Nolan. Il dettaglio.

16 aprile 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE MORGAN FREEMAN

Batman Begins, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 16 aprile 2018 alle ore 21.25. Una pellicola colossal che è stata diretta da Christopher Nolan e rappresenta il primo film della nuova saga cinematografica dedicata all'eroe mascherato di Gotham City. I due sequel successivi, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro-il ritorno, sono stati nuovamente diretti dallo stesso Christopher Nolan. Gli interpreti principali presenti nel film sono Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman e Morgan Freeman. Il personaggio protagonista di Batman, alias Bruce Wayne è stato interpretato da Christian Bale, che tornerà a vestire i panni dell'erope pipistrello anche nei due sequel successivi. Christian Bale è già noto al pubblico internazionale per aver partecipato in ruoli di prestigio a pellicole davvero importanti, come Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace, L'uomo senza sonno e Exodus - Dei e re. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

BATMAN BEGINS, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Bruce Wayne viene rinchiuso in un carcere asiatico di massimo sicurezza. L'uomo, dal carattere burbero e poco socievole, è uno personaggi più ricchi di Gotham, città da cui proviene. L'incontro in cella con Henri Ducard, militante della Sette delle ombre, (organizzazione che mira ad eliminare malviventi e criminali dalla faccia della Terra) gli permette di riconquistare la libertà. Bruce inizia così una sorta di addestramento, nel quale apprenderà sofisticate tecniche di combattimento e si scontrerà con i suoi fantasmi del passato. Terminato l'addestramento, per poter entrare a tutti gli effetti nella setta deve uccidere un criminale. Bruce si rifiuta, scatenando l'ira dei componenti della setta. Dalla rissa che ne deriva, la Setta viene completamente debellata, ad eccezione di Ducard, che Bruce riesce a salvare. L'uomo decide di fare ritorno a casa, a Gotham, deciso più che mai a mettere le sue abilità apprese nel corso dell'addestramento, al servizio del bene e della giustizia di Gotham.

