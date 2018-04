Ballando con le stelle/ Lucarelli-Bruzzone “fuori”? L’assurda richiesta, l’ironia di Gabriel Garko conquista

16 aprile 2018 Valentina Gambino

Ballando con le stelle

La sesta puntata di Ballando con le stelle 2018 è stata più interessante del previsto. Ed infatti, il talent show a ritmo di danza della rete ammiraglia di Casa Rai, conquista sempre il pubblico fino a giocare ad armi pari sulla gara degli ascolti TV contro il serale di Amici. L'appuntamento con il programma ha nuovamente posto l'attenzione sulle dolorose dinamiche di Gessica Notaro, ex Miss sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato. Proprio gli avvocati di Tavares, hanno inviato una lettera alla trasmissione di Milly Carlucci così come alla vigilanza della Rai e al ministero di Grazia e Giustizia chiedendo di allontanare dallo spettacolo, la giudice Selvaggia Lucarelli e la criminologa Roberta Bruzzone. La conduttrice ha invitato il team di difensori di smetterla con queste missive e di continuare la faccenda nei luoghi opportuni: “Spero che sarà l’ultima volta che aprirò questa parentesi perché preferisco che questa trasmissione si concentri solo sul ballo” ha sentenziato la Carlucci per poi affermare che la partecipazione di Gessica serve anche per dare coraggio a tuti quelle donne uccise per mano di coloro che dicevano di amarle.

Ballando, dalle folli richieste all’ironia di Garko

Dopo le parole chiarificatrici di Milly Carlucci, la salsa di Gessica Notaro e Stefano Oradei è stata un grandissimo successo, portandosi a casa ben 47 punti e tre dieci da parte di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith. Nel frattempo, in riferimento alle accuse degli avvocati, proprio Roberta Bruzzone ha affermato che sarà lei stessa a querelare i difensori di Tavares, mentre Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che secondo lei il team di difesa dell'uomo sarebbe esclusivamente in cerca di notorietà. Durante la puntata poi, Gabriel Garko è sceso in campo nel ruolo di ballerino per una notte, facendo una clamorosa gaffe: "Vi devo confessare una cosa: i miei genitori volevano farmi fare danza quando ero piccolo. Avevo anche iniziato. Però poi mi hanno dato una ballerina brutta e cicciona e ho smesso". Di seguito l’intervento di Selvaggia Lucarelli: "Ora non sai su 'sto cicciona cosa ti aspetta...". Poi la giornalista ha ironicamente infierito: "Lo sai che balli meglio di come reciti?". E lui: "Vuoi dire che dovrei ballare invece di fare l'attore? Almeno non mi hai detto di darmi all’ippica!", ha concluso ridendo e dimostrando di avere molta ironia. “Garko a differenza di altri è anche simpatico e ironico, Bova, guarda e impara. Smetterò di fargli battute”, ha quindi concluso la blogger.

