Barbara d'Urso: “Critiche da Paolo Bonolis, Federica Panicucci e Maria De Filippi? Ecco la verità”. Le ultime notizie sulla conduttrice, che domani condurrà il Grande Fratello Nip

16 aprile 2018 Silvana Palazzo

Barbara d'Urso

Tutti contro Barbara d'Urso? La conduttrice non si lascia condizionare dalle voci e dalle critiche, anzi risponde colpo su colpo. È considerata la regina del trash? Nessun problema: «Dicono che faccio tv trash, ma lo dicono anche di Maria e Ilary (De Filippi e Blasi, ndr). Se il Grande Fratello va avanti da 18 anni ed è trash, allora la gente è trash». Sulle critiche di chi l'accusa di fare tutto, in riferimento alle conduzioni di Pomeriggio 5, Domenica Live e Grande Fratello Nip spiega: «Date dei suggerimenti e mi faccio da parte, ma finché me lo chiedono io lo faccio. Voi rinuncereste ad una grande occasione?». Il vero rischio però per Barbara d'Urso è la cosiddetta “overdose da reality”, visto che oggi termina l'Isola dei Famosi 2018 e domani parte il Grande Fratello. «È vero, ma l'azienda ci ha dato questi tempi perché poi cominciano i Mondiali». Una cosa però l'assicura, , come riporta da Blogo: «Ci abbiamo messo anima e cuore. Al pubblico l'ardua sentenza...».

BARBARA D'URSO, ECCO LA VERITÀ SU VOCI E INDISCREZIONI

A proposito di voci su Barbara d'Urso, ne circolano alcune su presunte frizioni con Federica Panicucci. A margine della conferenza stampa di presentazione del Grande Fratello Nip smentisce ad un giornalista, come ripreso da Blogo: «Come fai a dire che non abbiamo rapporti?». Viene tirato in ballo anche Paolo Bonolis, che ogni tanto le riserva qualche frecciatina: «Vi dimostreremo io e Paolo che non è vero!». Si parla poi di Maria De Filippi e della presunta frecciatina che le avrebbe riservato durante l'intervista a Che tempo che fa: «Maria ha fatto una mia imitazione, e ne sono orgogliosa perché è la regina. A chi ha detto che era una cosa cattiva dico che la cattiveria sta negli occhi di chi guarda». Infine, il retroscena sulla sua mancata partecipazione ad una puntata di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci: «La verità è questa: sono stata invitata in diretta da Carolyn Smith, poi ho incontrato Milly e ho accettato. Era tutto pronto, poi è arrivato il Grande Fratello quindi non posso. Sarei andata volentieri perché amo la danza».

