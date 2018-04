Bianca Atzei/ La cantante ha già vinto il suo reality? (Isola dei Famosi 2018)

Bianca Atzei, la cantante ha già vinto il suo reality? Sente infatti di aver raggiunto il suo obiettivo e cioè quello di arrivare all'ultimo atto da protagonista. (Isola dei Famosi 2018)

Bianca Atzei, Finale Isola dei Famosi

Bianca Atzei non è riuscita a risollevarsi del tutto all'Isola dei Famosi 2018. Negli ultimi giorni la cantante ha fatto un'analisi della propria personalità grazie ad un confronto con Francesca Cipriani, a cui ha spiegato il motivo dello sbotto della madre in diretta. La mamma di Bianca l'ha infatti spronata duramente a reagire ed a mostrare il lato più forte, che conosce fin troppo bene. La stessa artista è d'accordo con le sue parole e comprende bene perché le abbia detto di lasciare determinate fragilità nel passato. La settimana tuttavia non è trascorsa tranquilla per Bianca, che si è ritrovata al centro di un fuoco involontario. La cantante è stata chiamata in causa come testimone da Jonathan Kashanian e Amaurys Perez durante il loro confronto acceso, dato che la Atzei era presente nella famosa tenda in cui il cubano e Alessia Mancini avrebbero deriso l'ex inviato di Verissimo. Una situazione da cui l'artista ha subito preso le distanze, forse nella speranza di non essere travolta nel vortice delle accuse fra i due concorrenti. Clicca qui per vedere il video di Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018.

HA GIÀ VINTO IL SUO REALITY?

Bianca Atzei non ha deluso le aspettative delle case di scommesse sui finalisti dell'Isola dei Famosi 2018. Fin dall'inizio le quote la davano come super favorita di quest'edizione ed alla luce del suo arrivo in finale, senza troppi intoppi e molte lacrime, si può dire che la cantante abbia ormai già vinto il reality. Questo il suo punto di vista, come ha rivelato negli ultimi giorni ai compagni d'avventura. Per la Atzei quindi non è importante ricevere il titolo di vincitrice, dato che la sua vittoria è stata alla fine riuscire a rimanere in piedi fino alla fine del programma e soprattutto riuscire a superare determinati problemi che si trascinava da diversi mesi. Alla luce di tutto questo, non dovrebbe stupire se effettivamente la Atzei riuscisse a guadagnare il primo gradino sul podio finale. L'artista però deve confrontarsi con Amaurys Perez, fra i concorrenti uomini più forti di quest'edizione del reality. Il cubano potrebbe infatti batterla al televoto finale, confinandola al secondo posto. I fan di contro potrebbero premiare Bianca per l'assenza di competizione nella sua personale strategia di gioco. Forse l'unica dei Naufraghi, come Gaspare, a non aver programmato le proprie azioni.

IL CELLULARE QUESTO SCONOSCIUTO...

Bianca Atzei è rimasta colpita da come l'Isola dei Famosi 2018 sia riuscita a farle dimenticare persino il cellulare. Tirando le somme con l'amico Nino Formicola, la cantante ha manifestato il proprio stupore nel vedere che l'esperienza alle Honduras l'ha alleggerita di alcuni problemi legati alla quotidianità. Ed anche certe abitudini, a quanto sembra. Adesso si rientra nel vivo della vita 'normale', ma la serenità appena sottolineata con il comico ha fatto spazio ad una nuova situazione problematica. La Atzei infatti ha commentato la lite fra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian con Gaspare: non riusciva a capacitarsi di come i due concorrenti avessero iniziato a litigare quando si trovano entrambi in finale. Gaspare le ha fatto notare però più di una volta che non tutti i concorrenti presenti alle Honduras nell'ultima settimana si trovavano davvero in finale. Jonathan infatti deve affrontare il televoto con Francesca Cipriani, ma sembra che la spiegazione di Gaspare non l'abbia convinta del tutto. 'Apri gli occhi' ha concluso Gaspare, piuttosto scocciato che la cantante non riuscisse a collegare i due eventi. Clicca qui per vedere il video di Bianca Atzei e Gaspare all'Isola dei Famosi 2018.

