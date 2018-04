CRIMINAL/ Su Rai 2 il film con Kevin Costener e Tommy Lee Jones (oggi, 16 aprile 2018)

Criminal, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 16 aprile 2018. Nel cast: Kevin Costener, Tommy Lee Jones, Gal Gadot e Alice Eve, alla regia Ariel Vromen. Il dettaglio.

16 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai 2

NEL CAST KEVIN COSTNER

Criminal, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 16 aprile 2018 alle ore 21.20. Una pellicola d'azione e drammatica che vanta di un cast d'eccezione e vede tra i protagonisti principali gli attori Kevin Costener e Tommy Lee Jones, la pellicola è stata diretta nel 2016 da Ariel Vromen, regista di origini israeliane che ha già curato la regia di film moniro come The Iceman, Jewel of Sahara e Rx-Strada senza ritorno. Il resto del cast è poi formato da Gal Gadot, Alice Eve, Antje Traue, Gary Oldman, Jordi Mollà e Michael Pitt. Un altro grande nome del cinema a stelle e strisce presente nel cast di Criminal, che veste i panni del personaggio secondario di Bill Pope, è Ryan Reynolds, interprete cinematografico reso celebre da film come Deadpool, Safe House - Nessuno è al sicuro, Life - Non oltrepassare il limite e Come ti ammazzo il bodyguard. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

CRIMINAL, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Bill Pope, un valoroso agente della CIA, muore nel corso di una missione segreta e di massima importanza. Per tentare di portare a termine ugualmente l'operazione, i vertici della CIA fanno in modo di trasferire la memoria di Pope nella mente di Jerico Stewart, un criminale che di lì a poco verrà giustiziato. In un primo momento, l'esperimento sembra non essere andato a buon fine, con Stewart che riesce a fuggire dal carcere facendo irruzione nell'appartamento di Pope. A poco a poco la coscienza e i ricordi dell'agente della CIA iniziano a riaffiorare con lampi sempre più intensi. Mentre la CIA cerca di rintracciarlo, Stewart viene preso in ostaggio da Heimbahl, che ha intenzione di appropriarsi della tecnologia ideata dall'olandese per assumere il controllo di tutti i codici nucleari internazionali. Riuscirà Stewart a sventare la minaccia?

