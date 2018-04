Charlie Chaplin, Buon Compleanno/ Nasceva oggi l’indimenticabile Charlot: “Gli umili sforzi di un pagliaccio…”

16 aprile 2018 Valentina Gambino

Charlie Chaplin nasceva oggi: il 16 aprile del 1889. L'attore e regista britannico è nato a Walworth, Londra. Oltre a recitare e dirigere i suoi film è stato anche uno sceneggiatore, compositore delle colonne sonore delle sue pellicole, produttore e autore di oltre novanta film. Il mondo intero lo ricorda con grande affetto, soprattutto per il suo per il suo incancellabile personaggio battezzato semplicemente come Charlot. L'eterno vagabondo, al tempo stesso poetico e disincantato è stato il protagonista assoluto di moltissime pellicole mute dirette e interpretate proprio da Chaplin. Il mito Charlot ha compiuto ad oggi, più di cento anni. Il personaggio del vagabondo in bombetta e bastone è comparso per la prima volta nel cortometraggio dal titolo “Kid auto racer at Venice”, il 7 febbraio 1914. Chaplin è morto il 25 dicembre del 1977. Nel sito delle Teche Rai è stato condiviso proprio alcune ore fa, un documento esclusivo tratto dalla cerimonia per l’assegnazione del nastro d’argento a Roma del 1952. L'attore davanti alla stampa, ringraziava il pubblico sia in lingua italiana che inglese, ringraziando il nostro Paese per l'ospitalità, l'arte e la cultura.

Il suo discorso durante i Nastri D’Argento del 1952

"Non posso dirvi quanto apprezzi la vostra generosa ospitalità", con queste parole Charlie Chaplin nel 1952, ospite a Roma per i Nastri Argento, interveniva regalando il suo prezioso contributo. "È difficile essere amati e rispondere a questo affetto - continua l'artista - ma quando una nazione come l'Italia con tutte le sue grandi tradizioni dell'arte può premiare gli umili sforzi di un pagliaccio, questa grande semplicità di una nazione, ci dà la speranza che ancora possediamo valori umani". Tra i suoi film più conosciuti ricordiamo: Il vagabondo 1915; Il monello 1921; La febbre dell’oro 1925; Luci della città 1931; Tempi moderni 1936; Il grande dittatore 1940; Monsieur Verdoux 1947; Luci della ribalta 1952; Un re a New York 1957; La contessa di Hong Kong 1967. Charlie Chaplin nasceva oggi 129 anni fa. La Cineteca di Bologna, che ne ha catalogato e digitalizzato l'intero archivio e restaurato tutta la filmografia, ha portato nelle librerie il nuovo cofanetto DVD con il restauro di uno dei suoi film più belli: “The Gold Rush – La febbre dell'oro”.

