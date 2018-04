Claudio Sona e Mario Serpa/ Uomini e Donne: tornano nello studio dove è iniziata la loro storia

16 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Claudio Sona e Mario Serpa sono gli ospiti della puntata di oggi, lunedì 16 aprile, del trono classico di Uomini e Donne. I due protagonisti del primo trono gay del programma di Maria De Filippi tornano nello studio dove si sono conosciuti per rivivere il loro percorso grazie a un video accompagnato dalla canzone “Esseri umani” di Marco Mengoni. Claudio aveva fatto la sua scelta a dicembre 2016 ma dopo pochi mesi la coppia aveva annunciato la rottura. Inoltre sull’ex tronista circolavano voci insistente che non avesse mai interrotto la relazione con l'ex fidanzato Juan Fran Serra, sempre smentite da Sona, durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. Uno dei principali accusatori di Sona era Alberto Dandolo, giornalista di “Oggi” e “Dagospia”, che lo scorso febbraio ha chiesto pubblicamente scusa all’ex tronista: “L'ho massacrato, dandogli del bugiardo e dell'opportunista. Poi in questi mesi in cui di lui non ho scritto ho indagato meglio. Ho fatto verifiche su verifiche… In questi mesi ho infatti raccolto elementi che mi impongono come uomo e come professionista di rettificare quanto scritto e detto in precedenza su Claudio Sona. Quando Claudio ha iniziato il trono era single”, ha scritto il giornalista aggiungendo le sue scuse a Mario Serpa e Maria De Filippi.

Claudio e Mario di nuovo insieme

Ma a Natale, un anno dopo la scelta di Claudio, i due ragazzi hanno annunciato di essere tornati insieme. Intervistati dal settimanale Uomini e Donne Magazine, Claudio Sona e Mario Serpa hanno ribadito di non aver mai preso in giro nessuno, fin dall'inizio e che le difficoltà della loro storia erano legate principalmente alla distanza: “Non abbiamo mai preso in giro nessuno, ma abbiamo solo avuto bisogno di tempo per capirci e confrontarci. Anche se la relazione tra me e Mario è nata pubblicamente, è impossibile farvi capire tutto quello che c’è stato e che è successo tra noi in questo periodo. Io sono fidanzato con Mario. Ci sono sempre tra noi delle piccole incomprensioni. E, dopo quello che ci è successo in passato cerchiamo di vivere alla giornata, possiamo avere idee diverse, ma, risolviamo sempre tutto. Vogliamo stare insieme. Questa è l’unica certezza”, ha detto Claudio. L’ex tronista ha poi aggiunto: “La nostra coppia è strana. Non riuscirei a dare nessun’altra definizione. Il nostro è un amore fatto anche di odio. Litighiamo spesso ma ci amiamo moltissimo e in nome del nostro amore ci riappacifichiamo presto”.

