DANIELE BOSSARI/ Tra battutine trash e qualche errore (Isola dei Famosi 2018)

Daniele Bossari, opinionista de L'Isola dei famosi, torna in studio per la finalissima: il suo percorso tra qualche errore di troppo e lo scivolone dell'auricolare.

16 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Daniele Bossari

Tra luci e ombre, Daniele Bossari concluderà questa sera la sua avventura a L'Isola dei famosi 2018: dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 2, il conduttore era stato scelto nel ruolo di opinionista al fianco di Mara Venier, anche se non tutto è filato liscio come il pubblico si sarebbe aspettato. Tanti i dubbi del pubblico da casa sui suoi commenti, ritenuti non troppo sinceri, o sulla sua capacità di tenere vivo il dibattito in studio. Non è certo un caso che qualche settimana fa fosse balzata alle cronache la possibilità di optare per una sua sostituzione, magari con qualche personaggio decisamente più schietto quale ad esempio Vladimir Luxuria. In molti hanno notato qualche errorino di troppo nella sua partecipazione, con l'ormai celebre auricolare che resterà negli annali di questa edizione. Sembra infatti che Bossari sia stato guidato dalla produzione nei suoi commenti relativi al canna-gate, tesi per altro sempre smentita dal diretto interessato.

LE NOZZE CON FILIPPA LAGERBACK

Terminata l'avventura di Daniele Bossari a L'Isola dei famosi 2018, per Daniele Bossari comincerà un nuovo progetto che avrà a che fare con la sua vita privata. È noto infatti che lui e la storica fidanzata Filippa Lagerback convoleranno presto a giuste nozze, mantenendo l'impegno preso davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2. I preparativi sono già entrati nel vivo e gli sposi hanno raccontato qualche dettaglio sulla cerimonia attraverso un'intervista rilasciata qualche settimana fa al settimanale Chi. In essa, i futuri sposi hanno annunciato la data delle nozze che avranno luogo il 1° giugno non lontano dalla casa nella quale vivono: "Il matrimonio sarà vicino a casa, a Varese, con pochi parenti, quelli giusti, e nostra figlia Stella ci farà da damigella. Poi dopo le nozze lei prenderà la sua strada, andrà a studiare all’estero e noi ricominceremo a “viverci” da capo. Ma un altro figlio no, non lo faremo". Per quanto riguarda gli invitati, è certa la partecipazione di alcuni ex concorrenti del GfVip tra i quali Lorenzo Flaherty, che sarà anche il testimone dello sposo.

LO SCONTRO CON EVA HENGER

Nel suo percorso a L'Isola dei famosi, Daniele Bossari è stato protagonista di qualche divertente siparietto trash che resterà negli annali del programma. Come dimenticare le battute al vestito strappato di Valeria Marini e le parole a Mara Venier, colpevole di avere indossato la scorsa settimana un abito troppo corto. "Da qui vedo una prospettiva Basic Instinct, quando accavalli le gambe si vede tutto", ha detto alla collega Venier che non ci ha messo molto a rimproverarlo, "Daniele, ma che fai, guardi la zia? Sposta lo sguardo! Potrei essere tua mamma". Ma per Daniele Bossari ci sono state anche polemiche, soprattutto per quanto riguarda la sua presa di posizione nei confronti del canna-gate. La stessa Eva Henger, dopo che l'uso dell'auricolare era balzato alle cronache, lo aveva rimproverato attraverso una lettera al settimanale DiPiù: ""Sei stato sbugiardato e non ti sei degnato di chiedere scusa".

