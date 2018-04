FRANCESCA CIPRIANI/ Sarà lei la grande sorpresa della finalissima? (Isola dei famosi 2018)

Francesca Cipriani deve affrontare l'ultima nomination prima di accedere alla finalissima de L'Isola dei famosi 2018: sarà lei la sorpresa della serata?

16 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è giunta alla puntata finale de L'Isola dei famosi 2018, in onda questa sera su Canale 5. L'ex gieffina dovrà però oltrepassare un ultimo scoglio se vorrà sperare di conquistare l'ambito titolo del reality show. Dovrà infatti superare il televoto nel quale si scontrerà con l'altro pezzo forte del programma ovvero Jonathan Kashanian. I due compagni di avventura apprenderanno solo nel corso della diretta di oggi se potranno unirsi ai già finalisti Bianca Aztei, Nino Formicola e Amaurys Perez per giocarsi le ultime speranze di vittoria. Secondo le opinioni sul web, sembra essere proprio la prorompente Francesca la favorita per superare l'ostacolo nomination e c'è persino chi sostiene che proprio lei possa aggiudicarsi il titolo. Fin dalle battute iniziali del talent show, infatti, la Cipriani è stata considerata una delle grandi favorite per la vittoria anche se negli ultimi giorni il suo percorso ha subito diverse battute d'arresto.

GLI ATTACCHI DI PANICO ERANO REALI?

Fin dalla prima puntata de L'Isola dei famosi, andata in onda oramai tre mesi fa, Francesca Cipriani si è messa in mostra per un comportamento ai limiti del trash. Dalla paura nel buttarsi dall'elicottero ai suoi attacchi di panico, ai quali non tutti gli altri naufraghi hanno creduto. È questo il caso di Cecilia Capriotti, che si è espressa nei confronti dell'ex collega nel corso del suo intervento a Casa Signorini. La Capriotti si è detta certa che Francesca abbia finto i suoi attacci di panico, soprattutto nel primo caso. Il motivo era chiaro ovvero cercare di ottenere dalla produzione acqua e zucchero per alleviare gli stimoli della fame nei primi giorni del soggiorno sull'isola. Non è la prima volta che la naufraga già eliminata ha attaccato la sua compagna di avventura. Già in passato, poco dopo la sua eliminazione, si era espressa duramente contro di lei, definendola addirittura un 'fenomeno da baraccone'. Parole che i fan della Cipriani non le hanno perdonato sul web.

IL FUORIONDA CHE LA METTE NEI GUAI

Francesca Cipriani può ancora sperare di aggiudicarsi il titolo della tredicesima edizione de L'Isola dei famosi 2018. Il personaggio più enigmatico e trash dovrà infatti scontrarsi in un'ultima nomination con Jonathan Kashanian e, solo in caso di vittoria, potrà accedere alla finalissima. Un fuorionda registrato durante la diretta del reality show della scorsa settimana potrebbe però dare ai telespettatori una visione non positiva dell'ex gieffina. Lei che le critiche le ha sempre subite, tanto da essere stata isolata da molti naufraghi nella fase iniziale del programma, si è unita a Rosa Perrotta nelle accuse contro Bianca Aztei. La cantante, che certo ha fin troppo evidenziato il ruolo di vittima (la stessa Mara Venier l'ha rimproverata per i tanti piagnistei), ha subito le pesanti dichiarazioni di Francesca e Rosa. Quest'ultima è arrivata a dire: "Io la odio, io la odio. La realtà è che a lei dà fastidio chi la sgama". Parole alle quali la Cipriani ha aggiunto: "Ormai sono uscite fuori le cose".

© Riproduzione Riservata.