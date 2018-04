FRANKENSTEIN/ Su Rete 4 il film con Luke Goss e William Hurt (oggi, 16 aprile 2018)

Frankenstein, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 16 aprile 2018. Nel cast: Luke Goss, William Hurt e Donald Sutherland, alla regia Kevin Connor. Il dettaglio della trama.

16 aprile 2018 Cinzia Costa

il film fantastico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST LUKE GOSS

Frankenstein, il filom in onda su Rete 4 oggi, lunedì 16 aprile 2018 alle ore 23,35. Una pellicola per la tv di genere fantastica che è stata diretta nel 2004 da Kevin Connor (La terra dimenticata dal tempo, Motel Hell, Centro della Terra: continente sconosciuto) ed interpretata da Luke Goss (Hellboy II - The golden army, Una notte con il re, Blade II), William Hurt (Captain America - Civil war, Into the wild - Nelle terre selvagge, Brivido caldo) e Donald Sutherland (I guerrieri, A Venezia... un dicembre rosso shocking, la saga di Hunger games). Il film Frankenstein, è stato realizzato originariamente come miniserie televisiva di 2 episodi, ma è stato rimontato con numerosi tagli per rispettare la durata di un film tv. Con questo formato è stato anche distribuito in home video. Frankenstein è già stato visionato altre volte sui palinsesti televisivi italiani e andrà nuovamente in onda su Rete 4 nella seconda serata di oggi, lunedì 16 aprile 2018. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FRANKENSTEIN, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Una nave che veleggia vicino al Polo Nord si trova, durante una tempesta, a soccorrere un naufrago. Si tratta di Victor Frankenstein (Alec Newman). Dopo essere stato medicato e rifocillato l'uomo racconta la sua storia al capitano della nave (Donald Sutherland). La vicenda ha origine quando Victor era ancora uno studente, a lezione dal Professor Waldman (William Hurt). Crescendo il brillante Victor comincia a credere sempre meno alle interpretazioni offerte dalla scienza tradizionale ed elabora una propria teoria che sarebbe in grado di riportare alla vita il tessuto ormai morto. Componendo parti di cadavere Victor riesce così a creare una creatura gigantesca e mostruosa (Luke Goss), a cui riesce, sfruttando la grandissima energia contenuta nei fulmini, a dare la vita. L'uomo si è quindi sostituito a Dio ed ha provveduto alla creazione di nuova vita. Lo scotto da pagare per questo peccato di estrema presunzione sarà però grandissimo per Victor, perchè la creatura non è nè docile nè disposta a collaborare con il suo creatore. Victor intanto, dopo avere infuso la vita in quest'essere, si è reso conto del suo sbaglio.

