Franco Terlizzi piange a Mattino 5/ "Michael è un ragazzo unico, spero che vada al Grande Fratello"

Franco Terlizzi piange a Mattino 5 parlando del figlio e della possibilità che tocchi a lui andare in tv adesso:"Michael è un ragazzo unico, spero che vada al Grande Fratello"

16 aprile 2018 Redazione

Franco Terlizzi

Il Grande Fratello nip prende il via proprio domani sera su Canale 5 prendendo il posto, di fatto, dell'Isola dei Famosi che si concluderà oggi. A Mattino 5 si parla della finalissima di questa edizione con ospiti in studio Paola Di Benedetto e Franco Terlizzi e l'argomento si sposta poi sul reality che sarà condotto da Barbara D'Urso. La bella madre natura conferma la presenza del suo ex fidanzato e Franco Terlizzi fa lo stesso, anche se velatamente, parlando di Michael. Il pugile ammette che qualcosa è nell'aria e che proprio ieri il figlio lo ha chiamato per dirgli che c'è questa possibilità e che potrebbe toccare a lui adesso darsi notare in tv partecipando al reality in onda su Canale 5. Proprio parlando di questo Franco si commuove ma non per via dello spettacolo ma per l'opportunità che potrebbe avere suo figlio.

FRANCO PIANGE PARLANDO DEL FIGLIO

"Michael è un ragazzo straordinario" - dice Franco piangendo e commuovendosi come solo all'Isola gli abbiamo visto fare - "spero che abbia l'occasione che merita e che lo chiamino tra i concorrenti". Sembra che la notizia non sia ancora certa (o magari non ha voluto confermarlo per scaramanzia) ma quello che è certo è che Franco ama questo figlio che in queste settimane lo ha difeso a spada tratta da tutte le polemiche e le accuse che lo hanno travolto tra omofobia, violenza e altro. Adesso toccherà a Franco farlo e sicuramente, dopo le lacrime versate a Mattino 5, non fallirà in questo suo nuovo ruolo. Non mancano comunque le polemiche di coloro che non vedono di buon occhio la partecipazione di Michael e la continua esposizione di Terlizzi in tv. Ne vedremo delle belle?

