GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 16 aprile 2018: proposta di matrimonio a sorpresa

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 16 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Meredith scopre la verità su Marie, Jo fa un passo avanti con Alex.

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 16 aprile 2018, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo "Vecchie cicatrici, cuori nuovi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: una squadra di rugby viene ricoverata allo Sloan per via di un incidente di massa sul campo. Un adolescente gioca in reparto contro l'ordine di April (Sarah Drew), che finisce quindi per amputare l'orecchio di una ragazza. DeLuca (Giacomo Gianniotti) scivola poi sull'orecchio e si fa male alla schiena. Anche se si è trattato di un evento involontario, April viene allontanata da Owen (Kevin McKidd) per via di possibili ripercussioni mediche. Nel frattempo, Meredith (Ellen Pompeo) scopre che il brevetto che le serve è stato ereditato dalla figlia di uno specialista e scopre che si tratta della migliore amica della madre, la dottoressa Marie Ceron (Rachel Ticotin). Quando Owen prende il controllo degli adolescenti ricoverati con determinazione, Amelia (Caterina Scorsone) inizia a provare un forte fascino per l'ex marito. La Bailey (Chandra Wilson) e Richard (James Pickens Jr.) invece deve contenere la rabbia del padre di Sarah (Giselle Bonilla), che si infuria ancora di più quando scopre che la ragazza è sotto ai ferri per via di un difetto ventricolare congenito. Rivela infine di essere un legale esperto in malasanità. Nel frattempo, Maggie e Jackson (Jesse Williams) si mettono d'accordo per un'uscita a quattro con Clive (Blake Hood) e Priya (Sandy Sidhu). Alex (Justin Chambers) invece perde il caso di Kimmie (Nayah Damasen) quando riferisce alla madre della ragazza di volerle dare della marijuana terapeutica per alleviarle il dolore. Meredith invece mostra a Marie il risultato della sua ricerca grazie al topo da laboratorio e svela di aver usato il polimero senza il suo permesso. Quella sera, Sam (Jeanine Mason) ammette a DeLuca di amarlo, mentre April si ritrova a fare coppia con Tom (Greg Germann) in una serata di giochi organizzata da Jackson e Maggie. Jack invece convince la madre di Kimmie a lasciare che curi la figlia. Dopo aver convinto Marie, Meredith scopre che la donna aveva in realtà litigato con la madre per un motivo sconosciuto. La serata si conclude con una doccia freddda anche per Maggie, quando scopre che Clive è in realtà già sposato. Amelia invece rivela a Owen di sentire una forte mancanza della fisicità e di essere rimasta colpita dal suo comportamento autorevole in pronto soccorso. I due finiscono poi per baciarsi, ma senza le complicazioni tipiche di un rapporto. Dopo essere andato via con Priya, Jackson ritorna indietro per confessare a Maggie di non essere riuscito a smettere di pensare a lei e di volere un appuntamento vero. Il loro bacio viene però interrotto dall'arrivo frenetico di Meredith, in cerca di risposte su Marie: ha bisogno di leggere tutti i diari della madre per capire. Rivela infatti alla sorella che Marie l'ha raggirata dopo aver scoperto tutto della sua ricerca.

ANTICIPAZIONI 16 APRILE 2018, EPISODIO 15 "VECCHIE CICATRICI, CUORI NUOVI"

Alex, Jo e Maggie si ritrovano a riflettere sui primi amori vissuti nella loro vita mentre si preparano all'operazione del paziente con problemi cardiaci. Tuttavia il ragazzo rifiuta di sottoporsi al trapianto non appena un cuore diventa disponibile, perché vuole che il suo ragazzo rompa prima la loro relazione. Nel frattempo, Marie rivela a Meredith che la sua amicizia con la madre è terminata quando ha omesso il suo nome nella ricerca per il premio Harper Avery e le dà un ultimatum per ottenere il brevetto: il suo Metodo Grey dovrà diventare il Metodo Grey-Cerone. Intanto, April rivela a Tom che il suo recente comportamento è dovuto alla perdita di fede. Maggie e Jackson si ritrovano invece più uniti, mentre Jo chiede in modo inaspettato ad Alex di sposarla.

