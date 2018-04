Gaspare/ Nino Formicola all'ultimo atto! Cresce il rapporto con Bianca Atzei (Isola dei Famosi 2018)

Gaspare, Finale Isola dei Famosi

Gli ultimi giorni trascorsi da Nino Formicola, noto come Gaspare, all'Isola dei Famosi 2018 sono stati all'insegna del divertimento. Ormai a pochi passi dalla finale, il comico ha deciso di impegnare l'ultima settimana nel tirare le somme di questa sua nuova esperienza e nella valutazione del percorso fatto finora grazie al reality. In coppia con Bianca Atzei, Gaspare ha sottolineato di essere felice di poter tornare finalmente a casa. Senza considerare che l'artista ha potuto vivere tre mesi senza alcun tipo di pensiero, dal lavoro alle spese di casa, fino al tran tran quotidiano e molto altro ancora. Staccare la spina è stato significativo per Gaspare, soprattutto perché non ha vissuto del tutto isolato, ma in ottima compagnia. I problemi del cibo, così come ha affermato nell'ultima diretta, sono davvero di poco conto se si considera che comunque il gruppo di Naufraghi ha potuto sempre contare su una certa quantità di provvigioni. L'unica cosa che di sicuro non gli è mancata? Il cellulare. Il comico non ne faceva uso nemmeno prima di partire per le Honduras. Clicca qui per vedere il video di Nino Formicola all'Isola dei Famosi 2018.

IL RAPPORTO CON BIANCA ATZEI

Nino Formicola si è avvicinato molto a Bianca Atzei negli ultimi giorni trascorsi all'Isola dei Famosi 2018. Soprattutto perché la cantante ha preferito salvarlo come presunto finalista e anche perché il comico si tiene distante da qualsiasi tipo di attrito. Le tensioni non sono di certo svanite con l'eliminazione di Alessia Mancini, nonostante sia stata la concorrente più contestata di quest'edizione. Amaurys Perez e Jonathan Kashanian sono entrati infatti in conflitto ed è toccato a Gaspare riferire a Bianca Atzei il motivo del loro attrito. Lontani da orecchie indiscrete, il comico e la cantautrice hanno avuto modo di parlare di quanto sta accadendo fra i due Naufraghi, mentre in lontananza i diretti interessati non facevano altro che urlare. Bianca del resto non riusciva a spiegarsi il perché di questo comportamento così infuocato e Gaspare si è limitato a sottolineare più volte che avrebbe dovuto farsi le domande giuste per capire la risposta che cerca. Per l'artista è tutto molto semplice: Jonathan avrebbe cercato appositamente lo scontro con Amaurys perché è l'unico del gruppo, così come Francesca Cipriani, a non essere ancora confermato come finalista del programma. Clicca qui per vedere il video di Gaspare all'Isola dei Famosi 2018.

NINO FORMICOLA: FINALE CONQUISTATA CON SUDORE

Gaspare è riuscito a tagliare l'ultimo traguardo dell'Isola dei Famosi 2018 ed è salito sul trono dei finalisti al fianco di due concorrenti che fanno parte del famoso gruppo dell'Orsa Maggiore. Il comico ha potuto infatti rilassarsi nell'ultima settimana proprio perché la sua personale lotta per rimanere ancora nel programma è ormai finita. Adesso lo scontro è per vincere il reality, anche se Nino Formicola non ha mai fatto il diavolo a quattro per creare strategie e cercare di rimanere a galla. Sono state rare infatti le volte in cui si è visto l'artista innervosito oppure prendere di mira qualcuno, come è accaduto alcune settimane fa con Elena Morali, durante una diretta. E forse è proprio per questo che Gaspare è entrato nel cuore dei telespettatori, che alla fine lo hanno voluto premiare e portare avanti in questo percorso televisivo. Le probabilità tuttavia che riesca a superare i concorrenti più forti ancora in gara sono piuttosto scarse. Basti pensare ad Amaurys Perez e Jonathan Kashanian, che potrebbero superarlo in lunghezza, e senza dimenticare anche l'amica Bianca Aztei, che fra un pianto ed una risalita è riuscita a non affrontare alcun televoto.

