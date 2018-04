Gianni Boncompagni, un anno dalla morte/ La figlia Barbara: “L’eredità più grande? La leggerezza!”

Gianni Boncompagni, oggi è un anno dalla sua morte e la figlia Barbara lo ricorda tra le pagine del Fatto Quotidiano: “L’eredità più grande? La leggerezza!”.

16 aprile 2018 Valentina Gambino

Gianni Boncompagni

Gianni Boncompagni ci ha lasciati un anno fa. La figlia Barbara lo ricorda in una intervista rilasciata sul Fatto Quotidiano. La cantante e autrice TV esordisce riportando un divertentissimo aneddoto sulla vita del padre: "Una mattina vedo mio figlio Brando più stanco del solito. Mi preoccupo, gli domando il perchè. Lui mi rivela: 'Scusa mamma, è per il nonno: gioca alla Playstation tutta la notte e fa un casino assurdo, non riesco a dormire!'. Papà abitava al piano superiore". L'ultima delle tre figlie di Gianni, è cresciuta con accanto un padre visionario, genio assoluto della televisione (soprattutto degli anni '90 e primi 2000). "Non c'è da essere tristi", rivela Barbara confidando che oggi è esattamente un anno dalla sua morte. Lui non lo vorrebbe assolutamente: "La sua eredità più importante resta la leggerezza, e tale deve restare".

Gianni Boncompagni, la sua eredità più grande? La leggerezza

Naturalmente, questo costante stato di leggerezza, non ha nulla a che vedere con la superficialità: "perchè quando si parla di mio padre bisogna sempre tenere conto della sua grandissima capacità di crescere tre figlie. E da solo", confessa Barbara. La madre infatti, è andata via di casa quando loro erano ancora molto piccole. Barbara aveva appena un anno mentre le altre due sorelle 3 e 6: "e papà doveva anche lavorare". Nonostante la fatica, è riuscito sempre a sdrammatizzare ogni tipo di situazione, se una di loro tornava a casa in lacrime perchè si era lasciata con il fidanzato: "lui si metteva a cantare e ballare: "Ne trovi un altro più bello che problemi non ha...". Il suo era un vero e proprio tocco magico: "Una volta gli racconto dell'amico di mio figlio sempre insieme a una collaboratrice domestica, quasi messo da parte dalla madre, e lui: "Che cul*, meglio crescere con la tata che con quella donna!".

Barbara Boncompagni: “Raffaella Carrà? Come una madre!”

Secondo Barbara Boncompagni quindi, con papà Gianni si poteva ridere di ogni cosa: "Infatti noi figlie lo abbiamo fermato quando pensava di pubblicare un libro dal titolo ironico: "Lati negativi del cancro". Nonostante Gianni Boncompagni fosse celebre per la pigrizia ("Ancora non ho trovato il modo di fare radio senza farla..."), odiava le ferie e per lui erano una vera perdita di tempo: "per questo ad agosto organizzava sempre le prove delle sue trasmissioni, e i collaboratori costretti a restare a Roma". La sua visione moderna della vita è la cosa che più manca alla figlia: "era veramente avanti, nella vita come nel lavoro". Famoso per gli scherzi anche alle sue figlie, è rimasto nella storia anche Renzo Arbore che fingeva di essere suo fratello gemello di nome Giuseppe. Raffaella Carrà negli anni, si è sempre comportata con loro come una madre: "Abitiamo vicinissime, siamo una famiglia!". Ed oggi per ricordarlo: "Amava la natura, quindi pianteremo un ciliegio giapponese. Gli sarebbe piaciuto...".

© Riproduzione Riservata.