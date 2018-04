Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne: grande assente al centro delle discussioni in studio

Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne: il corteggiatore non è presente fisicamente in studio ma sarà al centro delle discussioni nella puntata di oggi del trono classico.

16 aprile 2018

Giordano Mazzocchi è il grande assente e grande protagonista della puntata di oggi, lunedì 16 aprile, del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la puntata di settimana scorsa e il bacio tra Nilufar Addati e Nicolò Ferrari, Giordano ha avuto una reazione ‘violenta’ e non ha voluto parlare con nessuno, soprattuto con la tronista che ha cercato di farlo ragionare. Giordano non è in studio, ma si parla molto di lui. Nilufar ammette di non aver gradito le le Instagram Stories di Giordano e Luigi, che hanno trascorso le vacanza di Pasqua insieme, in cui ubriachi festeggiavano lanciando qualche frecciatina alla tronista. La ragazza chiede chiamare Giordano ma la redazione comunica che lui non vuole parlare e così Luigi si offre di chiamare l’amico, ma Maria De Filippi gli consiglia di guardare prima l’esterna di Nilufar e Nicolò. Nell’esterna il corteggiatore confessa di essere innamorato di Nilufar e tra i due scatta un altro bacio. Luigi dopo aver visto l’esterna decide di non chiamare Giordano, che viene nuovamente criticato dai presenti in studio, compresa Maria De Filippi.

Giordano Mazzocchi tornerà in studio?

Domani verrà registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne e in tanti si chiedono se Giordano Mazzocchi tornerà o no a corteggiare la sua Nilufar Addati. Ieri David Latino, ex corteggiatore di Uomini e Donne e amico dello sciatore, ha postato una foto insieme a Giordano che ha fatto ben sperare le fan: “Il desiderio è ancora più forte quando è appeso a un filo... La scelta sarai tu... mi gioco le pa**e”, ha scritto. Sui social però i fan di Uomini e Donne si dividono: “Se Giordano torna, per me, è perché lei è andata a riprenderlo. E già lo vedo il Mazzocchi tornare carico a pallettoni. E ancora più gnocco!”, scrive un utente, faticando a trattenere l’entusiasmo. Altri invece invitano il maestro di sci a non tornare: “Spero che Giordano NON torni per Nilufar, lei uno come lui non se lo merita neanche in un’altra vita”.

