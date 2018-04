Grande Fratello Nip 2018, concorrenti/ Simone, Valerio e Filippo nella casa: nessuna eliminazione

16 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Grande Fratello - Barbara D'Urso

Ancora un giorno e finalmente si riapriranno le porte del Grande Fratello Nip con un’edizione tutta nuova condotta da Barbara D’Urso. I primi nomi ufficiali dei concorrenti sono già stati svelati. Da qualche giorno, infatti, in quello che è stato ribattezzato il casale del Grande Fratello Nip 2018 sono stati rinchiusi tre superboni ovvero Simone Poccia, Valerio Logrieco e Filippo Contri. Chi pensava che tra i tre sarebbe stato aperto un televoto per scegliere un solo concorrente da far entrare nella casa di Cinecittà si sbagliava. Come ha rivelato Barbara D’Urso a Domenica Live, infatti, tutti e tre sono già dei concorrenti ufficiali del reality. “Non ci saranno televoti o eliminazioni, come ho letto sul web. Tutti e tre sono ufficialmente concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello”, ha svelato la conduttrice che è pronta a cominciare la sua nuova avventura che durerà due mesi e nel corso della quale sarà affiancata da Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Se l’attrice e regista sarà prevalentemente un’opinionista, Malgioglio, invece, come ha dichiarato lui stesso, avrà un ruolo molto particolare.

GRANDE FRATELLO NIP 2018: I CONCORRENTI FAMOSI

Nella casa del Grande Fratello Nip 2018, nonostante la disapprovazione del pubblico che avrebbe preferito un cast di sconosciuti, entreranno anche alcuni volti noti, apparsi nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. La conferma ufficiale ancora non c’è, ma pare che a varcare la famosa porta rossa saranno anche Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric, Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi, Simone Coccia Colaiuta, ex fidanzato di Stefania Pezzopane, Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri, Mila Suarez, sosia di Belen Rodriguez ed ex fidanzata di Alex Belli, Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto e Camilla Lucchi, protagonista di Riccanza. Una novità del reality sarà l’assenza della diretta notturna. Il pubblico potrà seguire le avventure degli inquilini solo fino alle 2 del mattino su Mediaset Extra.

