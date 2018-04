Greta Menchi, “Ricattata dal mio ex”/ Video denuncia della youtuber: “Io non ho paura, pubblica ciò che vuoi”

Greta Menchi, “Sono stata ricattata dal mio ex”. Video denuncia della youtuber: “Io non ho paura, pubblica ciò che vuoi”. La webstar italiana confessa cosa le è accaduto negli ultimi mesi

16 aprile 2018 Silvana Palazzo

Greta Menchi: “Ricattata dal mio ex”

Greta Menchi vittima di revenge porn? Il dubbio nasce in seguito al video che la youtuber ha pubblicato. “Sono stata ricattata”, questo il titolo della clip di quasi 20 minuti nei quali racconta di ricevere minacce dall'ex fidanzato. Nel filmato ha parlato del suo passato tormentato, del dolore per la morte del padre e degli “avvoltoi” pronti a tutti, ma la parte che sciocca chi la segue è quella relative ai ricatti del ragazzo di cui si era innamorata. «Sono ricattata per cose che riguardano la mia intimità», ha raccontato facendo riferimento ad alcune fotografie che l'ex vorrebbe pubblicare. «A me bastano due o tre screen per rovinarle la vita», avrebbe scritto il giovane ad una ragazza che ha girato la conversazione ad un'amica di Greta Menchi. Prima che l'ex pubblichi quegli scatti, la youtuber ha deciso di condividere l'episodio. I toni del video sono preoccupanti, ma Greta assicura di non essere spaventata: «Io non ho paura. Sai che c'è? Pubblica ciò che vuoi», dice rivolgendosi direttamente all'ex.

GRETA MENCHI, VIDEO DENUNCIA: “RICATTATA DAL MIO EX”

Greta Menchi aveva pubblicato un video una settimana fa, dopo una pausa di 7 mesi. Nel filmato spiegava la sua assenza e replicava alle critiche, ma quello che ha rilasciato ora ha scioccato chi la segue. La giovane webstar, famosa anche per aver partecipato come giurata alla penultima edizione del Festival di Sanremo, ha raccontato un momento particolarmente problematico della sua vita sentimentale che potrebbe sfociare in un episodio di revenge porn. “Eravamo innamorati perdutamente”, racconta Greta, che non si dilunga negli aneddoti perché convinta che nessuno potrebbe capire la magia di quello che c'è stato tra loro. Per mesi hanno convissuto in una casetta in campagna, ma è qui che nascono cose sbagliate, come l'idea che tutti cospirassero contro di loro. Un amore “malato” che l'ha portata a pesare 40kg e ad essere ricoverata in ospedale. Greta è anche arrivata a «non credere più nemmeno a mia madre». La relazione poi è finita, ma Greta non può ancora voltare pagina se non risolve questa delicata situazione.

