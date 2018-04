IL GRANDE GATSBY/ Su Iris il film con Leonardo Di Caprio (oggi, 16 aprile 2018)

Il grande Gatsby, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 16 aprile 2018. Nel cast: Leonardo Di Caprio, Carey Gulligan e Tobey McGuire, alla regia Baz Luhrmann. Il dettaglio della trama.

16 aprile 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Italia 1

LEONARDO DI CAPRIO NEL CAST

Il grande Gatsby, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 16 aprile 2018 alle ore 21,00. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Baz Luhrmann la pellicola vede protagonista uno straordinario Leonardo Di Caprio che interprete il personaggio principale di Jay Gatsby. Al suo fianco troviamo Carey Gulligan e Tobey McGuire, rispettivamente nei pani di Daisy Buchanan e Nick Carraway. L'intera storia narrata nel film è la rappresentazione cinematografica di un'opera romanzata da Francis Scott Fitzgerald, autore di romanzi e scrittore americano tra i più influenti del 900. Il regista Baz Luhrmann, che ha anche prodotto il film assieme a Catherine Martin, aveva già collaborato con Leonardo di Caprio nel film Romeo + Giulietta di William Shakespeare. Ha poi curato la regia di altri grandi film come Australia e Mulin Rouge. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL GRANDE GATSBY, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Nick è un giovane borker da poco trasferitosi a New York. Dal suo piccolo appartamento può ammirare la meravigliosa residenza di Jay Gatsby, un importante uomo d'affari di cui poche persone conoscono la reale identità. Dopo aver scoperto che il marito di sua cugina Daisy, Tom, tradisce la donna con una piccola imprenditrice newyorkese, Nick una sera viene invitato ad uno dei fastosi party organizzati da Jay Gatsby nella sua villa. Con sua grande sorpresa, scopre che il grande uomo d'affari è in realtà suo coetaneo. Tra i due nasce una bella sintonia che si trasforma presto in un'amicizia sincera. Un giorno, in occasione di una gita per la città di New York, Nick scopre che Gatsby e sua cugina Daisy avevano avuto una relazione, terminata poi proprio a causa di Tom. Ciò che il ricco magnate desidera più di tutto è conquistare nuovamente il cuore di Daisy. Riuscirà nell'impersa?

