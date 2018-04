Isola dei Famosi 2018/ Finale, diretta: chi sarà il vincitore? Nino Formica potrebbe sorprendere (16 aprile)

Isola dei Famosi 2018 diretta finale 16 aprile: chi vincerà tra Francesca, Jonathan, Bianca, Nino e Amaurys? Tutti negli spazi Expo per le battute conclusive.

16 aprile 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Questa sera, lunedì 16 aprile 2018, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la puntata finale dell’Isola dei Famosi 13. Dopo il canna-gate, l’adventure game di Magnolia non è stato più lo stesso. Alessia Marcuzzi per esempio, ha avuto modo di regalarci una parte inedita della sua personalità, grazie anche alla sfuriata nei confronti di una Eva Henger effettivamente troppo sincera. Chi vincerà questa tormentatissima edizione? Come ben sapete, i naufraghi hanno finalmente fatto ritorno in Italia, compreso l’inviato Stefano De Martino che non vedeva l’ora di poter tornare a Milano per riabbracciare il piccolo Santiago. In studio con la conduttrice, ritroveremo anche Mara Venier e Daniele Bossari, anche loro molto criticati per il loro ruolo particolarmente spinoso. Con il terzetto, ci sarà spazio anche per il collegamento con gli irriverenti amici della Gialappa’s Band. Staremo a vedere se Striscia la Notizia intanto, “anticiperà” l’ultimo appuntamento a suo modo, presentando al pubblico le altre indiscrezioni sul programma che mai come questo anno, ha fatto acqua da tutte le parti.

Isola dei Famosi, chi sono i finalisti?

In sfida per lo scontro finale che decreterà ufficialmente il quinto posto, troviamo Francesca Cipriani e Jonathan. Chi sarà in grado di vincere al televoto, si unirà al quartetto della finalissima composto da Bianca Atzei, Nino Formicola e Amaurys Perez. Per moltissimi, proprio l’ex pallanuotista potrebbe sollevare la coppa della finale. Nonostante questo, il comico Gaspare ha guadagnato moltissimi punti nel corso delle ultime puntate e quindi, il faccia a faccia conclusivo potrebbe proprio essere tra loro due. Poche speranze di vittoria per Bianca Atzei, considerata troppo piagnucolona e per i naufraghi anche falsa e calcolatrice. Al termine, solo uno di loro si porterà a casa il titolo di vincitore e il montepremi da 100.000 euro in gettoni d’oro, di cui la metà sarà devoluto a un ente di beneficenza proposto dal trionfatore. Nel frattempo, in studio con Alessia Marcuzzi troveremo Alessia Mancini e Rosa Perrotta, le ultime eliminate in ordine di tempo in occasione della semifinale dello scorso martedì sera. Sicuramente entrambe ci regaleranno enormi soddisfazioni, specie l’ex Velina accusata in più di una occasione di svariate situazioni, fino a toccare lo spinoso argomento dell’omofobia. In trasmissione quindi, ci sarà anche una ampia parentesi a lei dedicata.

Si parlerà del canna-gate?

Come ben saprete, i naufraghi hanno abbandonato da alcuni giorni l’Honduras per fare nuovamente ritorno in Italia. Questa sera, la finale dell’Isola dei Famosi non si svolgerà più all'Idroscalo di Milano ma presso il MIND – Milano Innovation District, l’area espositiva dove sta sorgendo il nuovo parco milanese dedicato a scienza, innovazione e tecnologia. Un ampio spazio quindi, che costringerà i finalisti a scontrarsi ancora una volta all’ultimo respiro per conquistare l’ambita vittoria. In studio, tutti gli eliminati delle precedenti puntate, nella speranza che la Marcuzzi metta la parola fine al canna-gate. Lo scorso sabato, intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo, a tal proposito aveva dichiarato: “Sembrava di stare sotto processo in continuazione. Io – prosegue – sono la faccia del programma, mi assumo tutte le responsabilità, però non sono né l’autrice né la produttrice. Mi fido e mi voglio fidare di quello che mi dicono i miei autori e la mia produzione con cui lavoro da tanto tempo. Noi non abbiamo mai avuto le prove”. Proprio in riferimento a questa “fumosa” questione, Paola Di Benedetto ha avanzato una proposta alla produzione: “Vorrei che vincesse Francesca Cipriani e che magari Francesco fosse invitato alla finale per chiarire la sua posizione sul canna gate”, sarà presente l’ex tronista? Staremo a vedere!

Finale Isola dei famosi: come si vota?

“Ho conosciuto altri lati di me stessa. Pensavo di non farcela, e invece ce l’ho fatta ad arrivare fino in fondo. Una soddisfazione che non ho mai avuto nella mia vita", con queste parole Francesca Cipriani ha salutato l'Honduras verso l'Italia. Questa sera, andrà in onda su Canale 5 la finalissima della 13esima edizione e proprio in diretta, verrà già decretato il quinto posto proprio con uno scontro settimanale che ha visto sfidarsi la burrosa ex Pupa e Jonathan, dopo tutte le polemiche delle scorse settimane. Nel frattempo per votare il vostro concorrente preferito, potete recarvi sul sito ufficiale dell'Isola (isola.mediaset.it/vota), oppure esprimere la vostra preferenza tramite un SMS al 477.000.3 specificando il nome del vostro concorrente prescelto (per un costo di 0,16€ iva inclusa a seconda dell'operatore). Potete votare anche tramite l'applicazione ufficiale di Mediaset Fan, oppure con Messenger cercando la pagina ufficiale di Isola dei Famosi su Facebook (@isoladeifamosi) e cliccando su “Invia messaggio”. In questo modo entrerete nel chatbot del programma e potrete votare selezionando “Vota” dal menu o digitando “Vota”. È possibile seguire l’Isola anche in diretta streaming sul web, sull’applicazione gratuita Mediaset e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. Per commentare la finale sul web, usate l’hashtag ufficiale: #Isola.

