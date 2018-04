Jonathan Kashanian/ Preferito ad Alessia Mancini sarà il vincitore del reality? (Isola dei Famosi 2018)

Jonathan Kashanian, dopo aver superato Alessia Mancini nell'ultima puntata sarà lui il vincitore del reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. (Isola dei Famosi 2018)

Jonathan Kashanian, Finale Isola dei Famosi

Brutta settimana per Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018: una volta eliminata Alessia Mancini, l'incubo per il Naufrago non è di certo finito. C'era da aspettarselo, soprattutto alla luce di tante dinamiche e strategie che sono emerse nel corso del reality. Jonathan ha infatti avuto uno scontro acceso con Amaurys Perez, che come ricordano i telespettatori, è uno dei fedelissimi della Mancini. Passato lo stupore per l'eliminazione dell'amica, il cubano si è scagliato contro l'ex inviato di Verissimo e lo ha accusato ancora una volta di essere falso. I toni sono stati molto accesi, tanto che Bianca Atzei ha cercato invano di intervenire e di calmare le acque. Per l'ex campione è chiaro che il concorrente sia abile nel tenere il piede in due scarpe e che abbia sempre cercato di mettersi al riparo da possibili scontri, convinto che la facciata buonista potesse salvarlo. Jonathan invece è sicuro di aver smascherato la vera personalità di Perez, a cui ha ricordato le tante liti con tutti i concorrenti avvenute fin dal suo arrivo alle Honduras. Kashanian del resto non ha dimenticato quella frase che il Naufrago ha detto nell'ultima diretta, riguardo al fatto che non sarebbe stato felice di vederlo ritornare fra i compagni in seguito al brutto malore. Clicca qui per vedere il video di Jonathan Kashanian e Amaurys Perez all'Isola dei Famosi 2018.

PACE FATTA CON AMAURYS PEREZ?

E pace sembra essere già stata fatta fra Jonathan Kashanian e Amaurys Perez: i due concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 rimangono comunque fermi nelle loro convinzioni. Le reciproche accuse di falsità si sono conclude alla fine con un abbraccio e con l'intenzione di vivere al meglio gli ultimi giorni di reality. Prima di poter arrivare a questo step sono volate parole grosse, fra cui anche un'accusa di omofobia diretta a Perez. Jonathan infatti non ha gradito che lo scimmiottasse accentuando la sua personalità effemminata, di cui del resto va fiero. Per questo ha ipotizzato che il 'macho latino' lo abbia preso in giro per una presunta omofobia. In tutta risposta alla fine ha deciso di salire sui tacchi di Francesca Cipriani per dimostrare di essere in pace con se stesso. Una mossa che lo stesso Amaurys ha replicato subito dopo, per dimostrare che le sue accuse fossero false. In tutto questo l'unica preoccupata era proprio la Cipriani, ma solo per la paura che i concorrenti le rovinassero le scarpe. Clicca qui per vedere il video di Jonathan Kashanian e Amaurys Perez.

LA CLAMOROSA VITTORIA SU ALESSIA MANCINI

I telespettatori dell'Isola dei Famosi 2018 hanno preferito Jonathan Kashanian ad Alessia Mancini e questo implica, secondo il concorrente, che abbia vinto la sincerità e la trasparenza. Due valori di cui si è sempre vantato con il resto del gruppo e che porta avanti a bandiera alta. A pochissimo dalla finale, Jonathan deve però affrontare al televoto Francesca Cipriani ed anche se la showgirl è stata eliminata al televoto proprio in sfida contro l'ex inviato di Verissimo, non bisogna dare per scontato che possa batterlo in questo nuovo step. Il pubblico continua a schierarsi dalla parte dei concorrenti più miti e trasparenti ed in questo caso entrambi i Naufraghi possono dire di giocare ad armi pari. Va detto che Jonathan ha già alle spalle una vittoria in un reality e questo potrebbe dargli qualche vantaggio. L'ultimo televoto sarà quindi uno scontro fra titani: Kashanian potrebbe vincere o perdere anche per una manciata di voti.

