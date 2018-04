LA VITA IN DIRETTA/ Anticipazioni 16 aprile: lo chef Alessandro Circiello a Vinitaly

Questo pomeriggio, lunedì 16 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Oggi pomeriggio, lunedì 16aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova settimana con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Il programma ha chiuso la settimana scorsa con 1.328.000 spettatori pari all’11.9% di share nella prima parte e 1.640.000 telespettatori con il 15.7% nella seconda. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Nel corso della diretta i due conduttori si collegheranno con lo chef Alessandro Circiello. Il cuoco si trova a Verona per Vinitaly 2018: "Domani ore 14.00 sarò al padiglione 9 per un #cookingshow e subito dopo ore 15.50 in diretta su Rai Uno a La vita in diretta tutto questo ovviamente al Vinitaly", ha annunciato ieri su Twitter Circiello. Lo chef romano, classe 1978, è spesso ospite di trasmissioni Rai, Mediaset e Sky, ha curato rubriche di cucina per anni nei programmi della Rai come “I Fatti Vostri” e “Mattina Famiglia” di Rai 2.

Lutto nel cinema

Nel fine settimana Francesca Filadini ha ricordato i grandi nomi del cinema che sono scamparsi negli ultimi giorni: “Ieri Milos Forman, oggi Vittorio Taviani. Il #cinema come necessità, perde due grandi narratori dell'animo umano”, ha scritto la conduttrice su Twitter. Il 13 aprile il regista Milos Forman “è morto silenziosamente, circondato dalla sua famiglia e dai suoi più stretti amici”, ha annunciato l'agenzia di stampa CTK. Forma, 86 anni, aveva vinto due premi Oscar come miglior regista nel 1976 per “Qualcuno volò sul nido del cuculo” e nel 1985 “Amadeus”, per i quali vinse anche due Golden Globe. Tra i suoi lavori famosi il musical “Hair”, “Ragtime”, “Larry Flynt - Oltre lo scandalo” (terzo Golden Globe” e Man on the moon. Domenica 15 aprile è morto a Roma, a 88 anni, il regista Vittorio Taviani. Con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del cinema italiano da “Padre Padrone” (Palma d'oro a Cannes nel 1977) a “La Notte di San Lorenzo”, a “Kaos” fino a “Cesare deve morire” (Orso d'oro a Berlino nel 2012). L’ultimo film è stato nel 2017 “Una questione privata”, tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio, con Luca Marinelli. Non è da escludere che la puntata di oggi de La vita in diretta dedichi un ricordo ai due registi.

