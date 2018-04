LORY DEL SANTO/ Il gossip su Marco Cucolo e il rapporto con Marco Ferri (S’è fatta notte)

Lory Del Santo sa di certo come sconvolgere con i suoi racconti inediti e spesso piccanti. Oggi sarà ospite della puntata di S'è fatta notte in onda su Rai 1

Lory Del Santo

LORY DEL SANTO, IL FLIRT CON MARCO FERRI

Irriverente, decisa a portare avanti il vessillo della verità e quella nomea di “svampita” con cui è stata etichettata nel corso della sua carriera: Lory Del Santo sa di certo come sconvolgere con i suoi racconti inediti e spesso piccanti. Lo dimostra un recente intervento a Pomeriggio 5, dove la showgirl e produttrice interviene come ospite fissa e che le ha dato modo di parlare di un passato trascorso con Marco Ferri, fra baci e asciugamani. La Del Santo ha infatti parlato di un vecchio flirt con l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, grazie a un romantico tramonto. Un bacio breve, come ha sottolineato la showgirl, che prometteva bene: a suo dire del resto Rocco Pietrantonio l'avrebbe lasciata proprio perché geloso di Ferri. Questa sera Lory Del Santo sarà invece protagonista di un'intervista intima a S'è fatta notte, il programma condotto da Maurizio Costanzo su Rai 1. Un incontro che le permetterà di parlare soprattutto la felicità e di come ci sia una forte differenza fra la Lory reale e quel personaggio che ha fatto suo per motivi lavorativi.

IL GOSSIP SU MARCO CUCOLO

Il gossip sulla possibile frattura fra Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo continua a tenere accesi i riflettori sulla coppia. Non è chiaro infatti se la decisione del 26enne di entrare nella Casa del Grande Fratello 15 possa aver provocato delle tensioni romantiche. Non sarebbe la prima volta del resto che si parla di un allontanamento fra i due, come avvenuto l'anno scorso per via di un presunto flirt fra Marco eduna coetanea. Rumors che sembrano essere stati spenti dall'annuncio della coppia di voler fare un grande passo: diventare genitori. Eppure sembra che negli ultimi tempi ci sia stata una sorta di marcia indietro e che la Del Santo possa aver allentato le redini. Le eventuali prove non sono di certo da cercare sui social, dove la coppia è apparsa raramente insieme. L'ultimo post in cui i due si trovano l'uno affianco all'altra risale infatti allo scorso novembre, per via di una cena con gli amici, mentre l'apparizione più recente in tv risale allo scorso marzo, quando Del Santo e Cucolo si erano presentati in coppia a Domenica Live. Nessuno dei due comunque ha deciso di farsi avanti e mettere a tacere i gossip che continuano a correre fra i corridoi del web: ne sapremo di più grazie al reality di Canale 5?

© Riproduzione Riservata.